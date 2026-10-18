Yeni stadyumda hız isteniyor: Baruş ve Altınok saha incelemesi yaptı

Erzurum Valisi Aydın Baruş ile AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, kentte yapımına başlanan yeni stadyumun şantiye alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

proje durumu ve saha değerlendirmesi:

Heyet, yetkililerden projenin mevcut durumu, fiziki gerçekleşme oranları ve önümüzdeki dönemde planlanan faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı. Sahada yapılan tespitler ışığında iş programı, malzeme temini ve altyapı çalışmalarının koordinasyonu ele alındı.

tamamlama ve hızlandırma adımları:

Görüşmede, inşaat sürecinin hızlandırılması ve projenin eksiksiz tamamlanması için atılacak adımlar masaya yatırıldı. Yerel idare ile yüklenici firma arasındaki işbirliği, denetimlerin sıklaştırılması ve lojistik destek talepleri öncelikli konular olarak değerlendirildi.

Değerlendirmelerde, yeni stadyumun Erzurum’un spor altyapısına önemli katkı sağlayacağı ve modern mimarisiyle kente değer katacağı vurgulandı. Yetkililer, projenin takipçisi olunacağına dair kararlılık gösterdi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ VE AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ SELAMİ ALTINOK, ŞEHİRDE YAPIMINA BAŞLANAN YENİ STADYUMUN İNŞAAT ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.