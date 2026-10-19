Yeni yaylı düzenek Sivas bıçağını koleksiyonların odağına taşıdı

Emre Göçeri'nin yeniliği koleksiyonerleri harekete geçirdi

Sivas'ta dedesinden miras kalan bıçakçılık geleneğini sürdüren usta Emre Göçeri, asırlık üretim tekniklerini koruyup modern bir dokunuş kattığı Sivas bıçaklarıyla dikkat çekiyor. Ülke içinde ve dışında talep gören bu eserlerin saplarında kullanılan boynuzlar, hem estetik hem de dayanıklılık açısından belirleyici rol oynuyor. Göçeri son dönemde perçinli bağlantı yerine geliştirdiği yaylı düzenekle ve yaklaşık 30 yıllık stoklanmış koç boynuzlarından ürettiği 25 santimetrelik modellerle koleksiyoncuların radarına girdi.

Asırlık usul, yeni mekanizma:

Geleneksel Sivas bıçağı stilini koruyan Göçeri, perçinli sistemin zaman zaman gevşeme veya sıkışma sorunlarına yol açması nedeniyle yaylı mekanizma üzerinde çalıştı. Bu değişiklik, tasarımın orijinalliğinden sapmadan kullanım ömrünü ve işleyişini iyileştirmeyi hedefliyor. Göçeri, bahsi geçen boyutlarda sap çıkarabilecek koç boynuzlarını bulmanın güç olduğuna dikkat çekti ve bunların 30 yıl önce aile tarafından stoklandığını belirtti.

Talep, izin süreci ve gelecek planları:

Sosyal medyada yoğun ilgi gören yeni modelleri genellikle koleksiyoncular tercih ediyor. Usta, perçinli versiyonlarda yaşanan sorunlar nedeniyle kilit mekanizması geliştirme planı olduğunu, bunun için de İçişleri Bakanlığı'ndan resmi izin belgesi alacaklarını söyledi. Ayrıca modelin motifleri, 'Yunus' adıyla anılan ayrıntılar ve ince süslemelerin korunarak üretildiğini vurguladı.

Göçeri ailesinin yüz yılı aşkın süredir sürdürdüğü bu zanaatı geleceğe taşımak istediğini belirttiler. Hem geleneksel işçiliği yaşatıp hem de yenilik yaparak memlekete değer katmayı amaçlayan atölye, sınırlı sayıda çıkan 25 santimetrelik koleksiyonluk bıçaklarla hem yerel hem de uluslararası ilgi toplamaya devam ediyor.

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