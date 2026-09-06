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Yeni yerli buğday PARLA, Doğu Anadolu çiftçisinin umudu

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun zorlu kışlarına dayanıklı, yüksek verimli ekmeklik buğday çeşidi PARLA'yı 2026 üretim sezonu için tanıttı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yeni yerli buğday PARLA, Doğu Anadolu çiftçisinin umudu

Yeni yerli buğday PARLA, Doğu Anadolu çiftçisinin umudu

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğu Anadolu'nun sert iklim şartlarına uygun olarak geliştirilen yerli ekmeklik buğday çeşidi PARLA'yı tanıttı. 2026 üretim sezonuna hazırlık kapsamında kamu kurumlarının koordinasyonuyla sahada yetiştirilen bu çeşit, bölge tarımının kalite ve rekolte hedefleri açısından öne çıkarıldı.

Köken ve geliştirilme süreci:

Çeşidin geliştirilmesinde rol oynayan kurum olarak Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü ön plana çıkıyor. Tanıtım çalışmalarında, ekim uygulamalarının Aziziye uygulama sahasında yürütüldüğü ve koordinasyonun Aziziye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlandığı belirtildi. Yetkililer, yerli tohumla kalite ve verimin birlikte yükseltilmesini hedeflediklerini kaydetti.

Bölgeye ve üretime katkısı:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, PARLA çeşidinin Doğu Anadolu'nun çetin kış şartlarına ve şiddetli soğuklara karşı yüksek direnç gösterdiğini vurguladı. 2026 üretim sezonunda bu çeşidin kullanımının yaygınlaşmasıyla bölge çiftçisi için yeni bir umut ışığı oluşması ve hem kalite hem de rekolte bakımından olumlu etkiler bekleniyor.

Tanıtım, yerel uygulama sahalarındaki denemelerle desteklenirken, kurumlar üreticilerin yeni sezon planlamasında yerli tohum tercih etmeleri yönünde çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Bu adımın, bölge tarımının iklime uyum kapasitesini güçlendirmeye dönük stratejik bir hamle olarak değerlendirildiği belirtildi.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU ANADOLU’NUN ZORLU İKLİM ŞARTLARINA VE KIŞ SOĞUKLARINA...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, DOĞU ANADOLU’NUN ZORLU İKLİM ŞARTLARINA VE KIŞ SOĞUKLARINA DAYANIKLI, YÜKSEK VERİMLİ YERLİ EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİDİ "PARLA"YI TANITTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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