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Yeni yönetimle Tarsus ticaret borsası döneme hazır

Meclis seçimleriyle şekillenen Tarsus Ticaret Borsası yönetim kurulunda Veyis Avcı başkanlığında yeni ekip görev dağılımını tamamladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Yeni yönetimle Tarsus ticaret borsası döneme hazır

seçim süreci ve yönetim kurulu:

Tarsus Ticaret Borsası'nda 14 kişilik meclis üyelerinin oylarıyla yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim, disiplin kurulu ve TOBB delegesi belirlendi. Süreç, meclis içi seçimin tamamlanmasıyla resmi görevlendirmelere dönüştü.

yönetim kurulunda görev dağılımı:

Seçim sonucunda Veyis Avcı başkanlığındaki yönetim kurulunda Mustafa Beyaziler, Mehmet Polat, Hamza Kara ve Alper Melih Okyay yer aldı. Yeni ekip, borsa faaliyetlerinin yürütülmesi ve üye ilişkilerinde sorumluluk üstlenecek.

disiplin kurulu ve tobb delegesi:

Disiplin Kurulu asil üyeleri olarak Ali Seçer, Emrah Severoğlu, Nail Can Kaya, Ahmet Öcalan, Ayhan Bayram ve Mustafa Yavuz Ateş seçildi. Ayrıca meclis oylarıyla Mehmet Can Eker, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegesi olarak belirlendi.

Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Veyis Avcı, seçimlerin ardından yeni görev üstlenen yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegesine hayırlı olsun dileklerini iletti. Avcı, seçim sonuçlarının Tarsus'un ticaret ve tarım hayatına katkı sağlamasını temenni etti.

TARSUS TİCARET BORSASI’NDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI, VEYİS AVCI YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

TARSUS TİCARET BORSASI’NDA GÖREV DAĞILIMI YAPILDI, VEYİS AVCI YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLDU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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