Yeniçağa gölü çevresinde kaybolan 70 yaşındaki kadın için seferberlik

yeniçağa'da arama çalışmaları
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş (70) ile perşembe akşamından bu yana iletişim kurulamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
ihbar ve müdahale
Dün akşam yapılan bildirim sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kayıp ihbarı alındı. İhbarı takiben İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri koordineli şekilde çalışmaya başladı.
kullanılan yöntemler ve çalışma alanı
Ekipler, Bölükbaş'ın gitmiş olabileceği değerlendirilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Operasyonda 1 araç, 1 zodyak bot ve termal dron kullanılıyor. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.
NURİYE BÖLÜKBAŞ
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