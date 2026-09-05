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Yeniçağa gölü çevresinde kaybolan 70 yaşındaki kadın için seferberlik

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 70 yaşındaki Nuriye Bölükbaş perşembe akşamından beri kayıp; AFAD ve polis göl çevresinde arama yapıyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeniçağa gölü çevresinde kaybolan 70 yaşındaki kadın için seferberlik

yeniçağa'da arama çalışmaları

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan Nuriye Bölükbaş (70) ile perşembe akşamından bu yana iletişim kurulamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

ihbar ve müdahale

Dün akşam yapılan bildirim sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kayıp ihbarı alındı. İhbarı takiben İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri koordineli şekilde çalışmaya başladı.

kullanılan yöntemler ve çalışma alanı

Ekipler, Bölükbaş'ın gitmiş olabileceği değerlendirilen Yeniçağa Gölü ve çevresinde arama faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Operasyonda 1 araç, 1 zodyak bot ve termal dron kullanılıyor. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

NURİYE BÖLÜKBAŞ

NURİYE BÖLÜKBAŞ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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