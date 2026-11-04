Yenipazar'da duvara çarpan otomobilde bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

kaza anı ve yaralananlar:

Kaza, Alhan Mahallesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenipazar'dan Dalama Mahallesi yönüne ilerleyen, sürücüsü Ö.K. olan 09 Y 5862 plakalı Tofaş otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi.

Kazada sürücü Ö.K. ile yolcu konumunda bulunan Uğur Dülger (26) yaralandı. İlk müdahaleyi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

müdahale ekiplerinin çalışması:

Olay yerine kısa sürede intikal eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından her iki kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede durumu ağır olan Uğur Dülger, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dülger'in vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

soruşturma sürüyor:

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ediyor. Kazanın oluş nedeninin tespiti için olay yerinde ve araçta incelemeler yapılıyor.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TOFAŞ OTOMOBİLİN DUVARA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA AĞIR YARALANAN UĞUR DÜLGER (26), KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.