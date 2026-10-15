Dolar 49,4119 +0,07%
Euro 55,5260 +0,51%
Bist 12.045,85 -0,60%
Altın Gram 6.616,00 +1,38%
EUR/USD 1,1216 +0,53%
Brent Petrol 104,31 -1,65%
--°

Yenipazar'da okullarda güvenlik ağı güçlendiriliyor

Yenipazar'da düzenlenen toplantıda 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Protokolü' kapsamında öğrenci güvenliği ve uygulanacak süreçler ele alındı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 08:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yenipazar'da okullarda güvenlik ağı güçlendiriliyor

Yenipazar'da değerlendirme toplantısı:

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, Merkez İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında ilçe düzeyinde görev yapan eğitim yöneticileri yer aldı.

Toplantının gündemi ve katılımcılar:

Oturumda öncelikli olarak 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Protokolü' çerçevesinde yürütülen uygulamalar değerlendirildi. Toplantıya Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol katıldı; ayrıca şube müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler de görüş ve önerilerini paylaştı.

Kararlar ve izlenecek süreçler:

Katılımcılar, öğrencilerin okul içi ve okul çevresindeki güvenliğini artırmaya yönelik önlemleri, bilgilendirme ve koordinasyon mekanizmalarını masaya yatırdı. Toplantıda, öğretmen ve yöneticilerin rol dağılımı, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve izleme süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililer, değerlendirilen uygulamaların hayata geçirilmesi için işbirliğinin sürdürüleceğini ve çocukların güvenli eğitim ortamlarının devamlılığının sağlanacağını vurguladı. Alınan kararlar doğrultusunda takip ve raporlama mekanizmalarının işletileceği belirtildi.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMINDA BULUNMASI AMACIYLA OKUL...

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMINDA BULUNMASI AMACIYLA OKUL YÖNETİCİLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERİN KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağımlılığın sosyal ve dinî boyutları üniversitede tartışıldı
images

Kazak çellist Bagzhan Oktyabr üniversite öğrencileriyle buluştu
images

Alaşehir'de öğrenciler robotik ve afet bilincine odaklandı
images

Sarıgöl'de eğitim kurumlarında güvenlik ve protokol vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erciyes kampüsüne gençlik parkı: öğrenciler yeni buluşma noktasını karşıladı

Türkiye‑Afrika ticaretinde yeni ağlar: WCI forumu İstanbul'da

Türk senaristlerin mini dizileri Fransa'da uluslararası yatırımcılarla buluşacak

Şiddetli yağışta Naile Sultan Korusu duvarı çöktü, can kaybı yok

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı