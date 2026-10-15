Yenipazar'da okullarda güvenlik ağı güçlendiriliyor

Yenipazar'da değerlendirme toplantısı:

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı, Merkez İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılar arasında ilçe düzeyinde görev yapan eğitim yöneticileri yer aldı.

Toplantının gündemi ve katılımcılar:

Oturumda öncelikli olarak 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliği Protokolü' çerçevesinde yürütülen uygulamalar değerlendirildi. Toplantıya Yenipazar Kaymakamı Murat Karataş ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol katıldı; ayrıca şube müdürleri, okul müdürleri ve rehber öğretmenler de görüş ve önerilerini paylaştı.

Kararlar ve izlenecek süreçler:

Katılımcılar, öğrencilerin okul içi ve okul çevresindeki güvenliğini artırmaya yönelik önlemleri, bilgilendirme ve koordinasyon mekanizmalarını masaya yatırdı. Toplantıda, öğretmen ve yöneticilerin rol dağılımı, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve izleme süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Yetkililer, değerlendirilen uygulamaların hayata geçirilmesi için işbirliğinin sürdürüleceğini ve çocukların güvenli eğitim ortamlarının devamlılığının sağlanacağını vurguladı. Alınan kararlar doğrultusunda takip ve raporlama mekanizmalarının işletileceği belirtildi.

AYDIN’IN YENİPAZAR İLÇESİNDE, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ BİR EĞİTİM ORTAMINDA BULUNMASI AMACIYLA OKUL YÖNETİCİLERİ VE REHBER ÖĞRETMENLERİN KATILIMIYLA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.