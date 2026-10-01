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Yenipazar'da pide festivaliyle otokros coşkusu bir arada

Yenipazar'da 3-4 Ekim'de Yenipazar Pide Festivali ile AYOSK otokros yarışları aynı günlerde yapılacak; 20 pilot ve beş kategoride mücadele izlenecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 09:19

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 09:21

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Yenipazar'da pide festivaliyle otokros coşkusu bir arada

Yenipazar'da otokros ve festival aynı anda

Aydın Otomobil Sporları Kulübü (AYOSK) tarafından her yıl düzenlenen otokros yarışları, Yenipazar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Yenipazar Pide Festivali ile eş zamanlı yapılacak. Geçen Haziran ayındaki organizasyonun ardından yılın son yarışı için başvurular tamamlandı ve ilçe halkı ile motorsporları tutkunu ziyaretçilere keyifli bir hafta sonu sunulması hedefleniyor.

yarışların organizasyonu ve hedefleri:

Yarışlar, hazırlıkların son aşamasına geldiği belirtilen 3-4 Ekim tarihlerinde Yenipazar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. AYOSK Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karaömer yaptığı açıklamada, başvuruların tamamlandığını, geçen 13-14 Haziran organizasyonunun ardından yılın son yarışı için çalışmaların tamamlandığını ve etkinliklerin önümüzdeki Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirileceğini ifade etti. Organizasyonun amacı hem bölgeye spor turizmi kazandırmak hem de gençleri otomobil sporlarıyla buluşturmak olarak açıklandı.

festival programı ve katılım:

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan festivalde geleneksel lezzetlerin, kültürün ve müziğin ön planda olacağını belirterek vatandaşları etkinliğe davet etti. Festivalin bugün başladığı ve beş gün süreceği, stantlarda yöresel ürünler ve Yenipazar'ın meşhur pidesinin sunulacağı kaydedildi. Festival akşamlarında düzenlenecek konserlerle ilçede eğlenceli programlar yer alacak.

Otokros yarışlarına ilişkin edinilen bilgilere göre organizasyona 20 pilot kayıt yaptırdı. Yarışlar 5 ayrı kategoride ve her kategoride 2 ayrı çıkış şeklinde gerçekleştirilecek. Hem festival katılımcıları hem de motor sporlarıseverler için bir araya gelecek bu etkinlikler ilçede yoğun ilgi bekliyor.

YENİPAZAR’DA FESTİVAL VE OTOKROS COŞKUSU BİR ARADA YAŞANACAK

YENİPAZAR’DA FESTİVAL VE OTOKROS COŞKUSU BİR ARADA YAŞANACAK

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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