Yenişehir meclisinden iki üye AK Parti saflarına katıldı

tören ve katılımlar:

Yenişehir Belediye Meclisi’nde bağımsız olarak görev yapan Yalçın Ede ve Abdurrahman İletmiş, siyasi hayatlarına AK Parti çatısı altında devam etme kararı aldı. Katılımlar nedeniyle AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nda bir rozet takma töreni düzenlendi.

Törende rozetleri AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan taktı. Programa AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Teşkilat Başkanı Kamil Bayramiç, Yerel Yönetimler Başkanı Cem Kürşad Hasanoğlu, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet İleri, AK Partili belediye meclis üyeleri ve ilçe teşkilatı katıldı. Katılımla birlikte parti içindeki yerel birlikteliğin güçlenmesi hedeflendi.

başkan özel: Yenişehir ortak paydasında buluşuyoruz:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yeni katılan üyeler için hoş geldiniz dileğinde bulunarak ortak hedefin kente hizmet olduğunu vurguladı. Özel, şunları ifade etti: AK Parti ailemize katılan kıymetli meclis üyelerimiz Yalçın Ede ve Abdurrahman İletmiş’e hoş geldiniz diyorum. Bizim ortak paydamız Yenişehir. Şehrimize daha fazla eser kazandırmak, hemşehrilerimizin beklentilerine cevap vermek ve Yenişehir’imizi geleceğe hazırlamak için kadromuzu ve birlikteliğimizi güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz.

gürkan: 25 yıllık hizmet vurgusu:

Davut Gürkan ise yeni katılımların AK Parti’nin Yenişehir’deki hizmet kapasitesini artıracağını belirtti. Gürkan, 25 yıldır millet için hizmet etme gayreti içinde olduklarını vurgulayıp katılımla güçlenen birlikteliğe teşekkür etti ve Yalçın Ede ile Abdurrahman İletmiş’e AK Parti ailesine hoş geldiniz dedi.

Parti cephesinde yapılan değerlendirmelerde, bu tür katılımların yerel yönetimlerin yürütülmesinde koordinasyonu artıracağı ve belediyenin hizmet hedeflerine hız kazandıracağı belirtildi. Önümüzdeki dönemde meclis çalışmaları ve projelerde ortak adımların öne çıkması bekleniyor.

YENİŞEHİR BELEDİYES MECLİSİ’NDE BAĞIMSIZ OLARAK GÖREVLERİNİ SÜRDÜREN YALÇIN EDE VE ABDURRAHMAN İLETMİŞ, AK PARTİ’YE KATILDI. AK PARTİ BURSA İL BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENDE EDE VE İLETMİŞ’İN ROZETLERİNİ AK PARTİ BURSA İL BAŞKANI DAVUT GÜRKAN TAKTI.