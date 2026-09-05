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Yenişehir'de Altın Biber festivalinde pedallar zafer için döndü

Yenişehir'de 11. Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında düzenlenen 10,5 kilometrelik bisiklet yarışını 15 dakika 44 saniyeyle Gökhan Ulutaş birinci tamamladı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yenişehir'de Altın Biber festivalinde pedallar zafer için döndü

Yenişehir'de Altın Biber festivalinde pedallar zafer için döndü

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında gerçekleştirilen bisiklet yarışı, izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Sporcular, 10,5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

yarışta sonuçlar:

Çekişmeli geçen parkuru 15 dakika 44 saniyede tamamlayan Gökhan Ulutaş yarışı birinci sırada bitirdi. Yarışta Timur Nizan ikinci, Muhammet Tayyip Yıldırım üçüncü oldu. Kadın yarışmacılar arasında Reyhan Yakışır dördüncü sırayı aldı. Dereceye giren sporculara yarış sonrasında ödülleri takdim edildi.

belediye ve spor hedefleri:

Yarışı takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sporcularla bir araya gelerek organizasyona katılanları tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Özel, organizasyonların kentin spor kültürünü güçlendireceğini vurgulayarak, "Festivalimizi hazırlarken kültürümüzü, tarımımızı, sanatımızı ve sporu aynı çatı altında buluşturmayı hedefledik. Bugün de 10,5 kilometrelik parkurda büyük bir mücadele ortaya koyan bisikletçilerimizin heyecanını paylaştık. Yenişehir’imizde bisiklet sporunun gelişmesini, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasını önemsiyoruz. Sporun farklı branşlarına alan açacak etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Başkan Özel ayrıca, "Burada önemli olan centilmence mücadele, sporun birleştirici gücü ve Yenişehir’de oluşan bu güzel atmosfer. Pedal çeviren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Dereceye giren sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" sözleriyle tüm katılımcılara teşekkür etti.

Festival programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu yarış, hem amatör hem de profesyonel sporcular için rekabet imkanı sundu ve Yenişehir'de spor etkinliklerinin sürekliliğine yönelik mesaja katkı sağladı.

YENİŞEHİR’DE PEDALLAR ZAFER İÇİN ÇEVRİLDİ

YENİŞEHİR’DE PEDALLAR ZAFER İÇİN ÇEVRİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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