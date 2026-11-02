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Yerköyspor kritik anlarda golleri sıraladı ve liderliğini sürdürdü

Yerköyspor, Kayseri Memici Kızılkaya 1. Amatör Küme B Grubu'nda 1966 Turanspor'u 3-2 yenerek haftayı 2'de 2'yle lider kapattı ve puanını 6'ya yükseltti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 11:36

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Yerköyspor kritik anlarda golleri sıraladı ve liderliğini sürdürdü

Yerköyspor kritik anlarda golleri sıraladı ve liderliğini sürdürdü

Kayseri Memici Kızılkaya 1. Amatör Küme B Grubu 2. hafta mücadelesinde Yerköyspor, evinde oynadığı karşılaşmada 1966 Turanspor'u 3-2 mağlup etti. Maç Yahyalı İlçe Stadı'nda oynandı.

maç özeti:

Ev sahibi ekip maçın ilk yarısında etkili bir başlangıç yaptı. Yunus Emre Kılınç 23. dakikada skoru açtı. 32. dakikada Safa Fırat skoru 2-0'a taşıdı; ancak 34. dakikada Emirhan Çelik ile misafir takım farkı bire indirdi. Sadece iki dakika sonra, 36. dakikada Fatih Demircan Yerköyspor'a tekrar üstünlüğü getirdi. İkinci yarıda 53. dakikada Emirhan Çelik skoru 3-2'ye taşısa da kalan sürede başka gol olmadı ve Yerköyspor sahadan galip ayrıldı.

kadrolar ve hakemler:

Hakemler: İbrahim İmrağ, Samet Küçükyalçın, Resul Satılmış.

Yerköyspor: Bekir Akpınar, Arda Kantarcı, Mehmet Akif Kaman (Semih Buğra Emre dk. 70), Fatih Demircan (Arda Taha Gürel dk. 90), Enbiya Kurtuluş, Uğur Taşpınar, Kürşat Osman Arslan (Samet Kaan Karaca dk. 53), Zekai Kepezkaya, Yunus Emre Kılınç (Mustafa Talha Korkutan dk. 70), Safa Fırat, Ramazan Başer.

1966 Turanspor: Volkan Erdoğan, İbrahim Koçak, Furkan Demirci (Sedat Mert dk. 67), Rohat Can Bektaş, Fatih Aslan, Reşit Furkan Temur (Batuhan Deniz dk. 46), Emirhan Çelik (Evren Doğan dk. 66), Seffan Karasu, Ahmet Bircan Doğrucan, Evran Doğan, Fevzi Koçyiğit (Beytullah Eroğlu dk. 46), Kemal Kaya.

Goller: Yunus Emre Kılınç (dk. 23), Safa Fırat (dk. 32), Fatih Demircan (dk. 36) (Yerköyspor); Emirhan Çelik (dk. 34, 53) (1966 Turanspor).

Bu sonuçla Yerköyspor grupta 2'de 2 yaparak liderliğini sürdürdü.

KAYSERİ MEMİCİ KIZILKAYA 1. AMATÖR KÜME B GRUBU&#039;NDA LİGİN 2. HAFTASINDA YERKÖYSPOR, EVİNDE...

KAYSERİ MEMİCİ KIZILKAYA 1. AMATÖR KÜME B GRUBU'NDA LİGİN 2. HAFTASINDA YERKÖYSPOR, EVİNDE OYNADIĞI MAÇTA 1966 TURANSPOR’U 3-2 MAĞLUP ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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