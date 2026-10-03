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Yerli hibrit güç ünitesi HORSE H18 TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu

OYAK HORSE'un Bursa fabrikasında üretilen 1,8 litrelik HORSE H18 hibrit motoru ve güç aktarım bileşenleri TEKNOFEST Güneydoğu'da tanıtıldı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:54

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EDİTÖR: İrem Özkan

Yerli hibrit güç ünitesi HORSE H18 TEKNOFEST'te ziyaretçilerle buluştu

TEKNOFEST Güneydoğu'da yerli motor ve bileşenleri sergilendi:

OYAK HORSE'un Bursa'daki fabrikasında üretilen HORSE H18 hibrit motoru, vites kutusu, elektrik motoru, batarya ve yüksek voltaj batarya kablosu TEKNOFEST Güneydoğu stantında ziyaretçilerle buluşuyor. Stand, yerli üretimin hem mühendislik hem de üretim boyutunu bir arada gösteren bileşenleri bir araya getiriyor.

Üretim geçmişi ve ihracat oranları:

Kadir Biçer, OYAK HORSE Türkiye Genel Müdürü, şirketin Türkiye'deki üretim geçmişinin 1969'a dayandığını hatırlattı. Biçer, OYAK ile Renault Grubu ortaklığından başlayan süreçte motor ve vites kutusu üretiminin kesintisiz sürdüğünü, 2023'ten itibaren OYAK ve Horse Powertrain ortaklığıyla OYAK HORSE adıyla faaliyet gösterdiklerini belirtti. Biçer ayrıca, üretiminin yüzde 75'inin ihraç edildiğini, yüzde 25'inin ise Türkiye'de kullanıldığını vurguladı.

Biçer, ürünlerin öncelikli olarak otomobiller için tasarlandığını; ancak motor ve vites kutularının farklı sektör ve araçlarda kullanılabilmesi için AR-GE çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

HORSE H18'in teknik özellikleri ve kullanım avantajları:

Standda sergilenen motor, 1,8 litrelik bir hibrit ünitesi olan HORSE H18. Biçer'in verdiği bilgiye göre, hibrit sistemle birleştiğinde bu güç ünitesi 160 beygire kadar güç üretebiliyor. Hibrit yapısı, özellikle kalkışta, sollamada ve şehir içi sürüşte elektrikli sürüş hissini öne çıkarıyor ve batarya destekli anlık tork avantajı sağlıyor.

TEKNOFEST'teki tanıtım, motorun otomobil dışındaki uygulamalara da adapte edilebildiğini göstermeyi amaçlıyor. Stantta yer alan vites kutusu, elektrik motoru ve yüksek voltaj kabloları, güç aktarım sisteminin tüm ana bileşenlerini bir arada görmeyi mümkün kılıyor.

Biçer ayrıca Türkiye'deki Ar-Ge faaliyetlerine dikkat çekerek, OYAK HORSE'un yalnızca üretimle sınırlı kalmadığını; Ar-Ge biriminin HORSE H18'in geliştirilmesinde lider rol oynadığını söyledi. Horse Powertrain organizasyonunun 3 kıtada faaliyet gösterdiğini ve 17 üretim tesisi ile 5 Ar-Ge merkezi bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin bu küresel yapıda önemli işler ürettiğini ifade etti.

OYAK HORSE TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ KADİR BİÇER

OYAK HORSE TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ KADİR BİÇER

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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