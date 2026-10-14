Yerli zırh üretim tekniği Türk Patent’ten tescil aldı

yerli zırh teknolojisinin tescili ve hedefleri:

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Kastamonu Üniversitesi (KÜ) akademisyenlerinin ortak çalışması olan yerli zırh üretim tekniği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Geliştirilen yöntem, İHA, SİHA ve helikopterlerde kritik bölgelerin hafif ve darbe sönümleyici balistik zırhla korunmasını amaçlayarak savunma sanayisinde dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

üretim tekniğinin yenilikleri:

Patent başlığı olarak kayda geçen 'Dikey Ayırıcı Kalıplama Tekniği ile Farklı Arayüzey Geçişine Sahip Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemelerin Toz Metalurjisi Tekniği ile Üretimi' çok katmanlı malzemelerdeki çatlama ve katman ayrılmalarına çözüm getiriyor. Geleneksel üretimde düz geçiş hatlarının neden olduğu zayıf bölgelerin yerine, arayüzey geçişleri üçgen, trapez ve dairesel gibi farklı geometrilerle tasarlanabiliyor; böylece toz metalurjisinin hız ve maliyet avantajı korunurken malzemenin mekanik dayanımı artırılıyor. Çalışma, KBÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Gökhan Sur ile KÜ Küre MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kayabaşı tarafından yürütüldü.

laboratuvar sonuçları ve mekanik performans:

Alüminyum ve bor karbür esaslı zırh malzemeleri üzerinde yapılan deneylerde, katmanlar arasında 30, 45 ve 60 derece trapez geometrileri uygulandı. Üç nokta eğme testleri ve taramalı elektron mikroskobu analizlerinde, 30 derece trapez geçişli numunelerin 629 MPa çapraz kırılma dayanımına ulaştığı bildirildi. Optimizasyon çalışmaları sonucunda geçiş bölgelerinde mikroskobik çatlak veya ayrılma görülmediği, malzemenin 170 HBN sertlik ve 2,7057 g/cm yoğunluk değerlerine eriştiği kaydedildi.

uygulama alanları ve ticarileştirme planları:

Teknolojinin ilk uygulama alanları arasında elektronik devre kutuları, yakıt depoları ve pilot kabini gibi kritik bölümlerin zırhlanması bulunuyor. İleri aşamalarda, elektriksel ve manyetik sönümleme özelliklerine sahip farklı kompozit toz bileşenlerinin özel geometrilerle bir araya getirilmesiyle radar dalgalarını ve elektronik harp sinyallerini sönümleyebilen yerli 'Akıllı Kalkan' materyallerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Doç. Dr. Gökhan Sur geliştirdikleri tekniğin yüksek hızlı şok darbeleri, yüksek sıcaklık ve yük altında katman birleşim yerlerinde oluşabilecek çatlama ve ayrılmaları önlemeye yönelik olduğunu vurguladı ve teknolojiyi seri üretime taşımak için savunma sanayisi firmaları ve yerli üreticilerle Ar-Ge ve lisanslama iş birliklerine açık olduklarını belirtti. Karabük Üniversitesi ise yerli imkanlarla yürütülen Ar-Ge çalışmalarının sanayiye ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

LABORATUVAR TESTLERİNDE YÜKSEK DAYANIM DEĞERLERİNE ULAŞAN TEKNOLOJİ, KRİTİK SAVUNMA UYGULAMALARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASINA KATKI SUNMAYI AMAÇLIYOR.