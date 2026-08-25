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Yetim çocuklara alışveriş merkezinde oyun ve dayanışma günü

Batman'da Yedi Başak Derneği, hayırseverlerin katkısıyla 80 yetim çocuk ve 30 anneyi alışveriş merkezinde oyun ve yemek etkinliğinde buluşturdu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yetim çocuklara alışveriş merkezinde oyun ve dayanışma günü

Etkinlikte neler yapıldı:

Batman'da Yedi Başak İnsani Yardım Derneği İl Temsilciliği öncülüğünde ve hayırsever desteğiyle kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen sosyal etkinliğe 80 yetim çocuk katıldı. Çocuklar etkinlik alanındaki oyun yerlerinde gönüllerince vakit geçirirken, organizasyon kapsamında çocuklara ve ailelerine yemek ikramı yapıldı.

Dernekten açıklama:

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Batman İl Temsilcisi Emrullah Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aslan, 'Bugün yaklaşık 80 yetim çocuk bir de 30 tane anneleriyle beraber Yedi Başak olarak onları alışveriş merkezine getirdik. Hem oyun oynayıp eğlendiler hem de yemeklerini yediler. Batman Yedi Başak olarak Batman’daki yetim ailelerimize sahip çıkıyoruz. İnşallah çıkmaya devam edeceğiz. Bağışçılarımız katkıda bulundular. Allah onlardan razı olsun teşekkür ediyoruz' dedi.

Dernek yetkilileri, benzer etkinlik ve desteklerin süreceğini belirterek yerel bağışçılara teşekkür etti ve toplum dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

BATMAN&#039;DA YEDİ BAŞAK DERNEĞİ YETİM AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADI

BATMAN'DA YEDİ BAŞAK DERNEĞİ YETİM AİLELERİ YALNIZ BIRAKMADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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