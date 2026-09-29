yıkıntıdan yapı: inşaat atıkları ikincil hammaddede değerlendirilme potansiyeli

Atığın hacmi ve çevresel yükü:

Türkiye’de her yıl ortaya çıkan milyonlarca ton inşaat ve yıkıntı atığı, hâlen büyük oranda depolama alanlarına gönderiliyor. Resmi verilere göre geri kazanım oranı %5 civarında seyrediyor; sektör tahminleri ise bu oranın bazı uygulamalarda %20'lere çıktığını gösteriyor. İnşaat ve yıkıntı atıkları; beton, tuğla, ahşap, cam, metal ve asfalt gibi bileşenlerden oluşuyor. Yeni bir yapım sürecinde kullanılan malzemenin yaklaşık %1–10 kadarı kadar atık oluşurken, esas büyük hacim yıkımlarda ortaya çıkıyor.

Dünya genelinde inşaat sektörü; arazi kullanımının yaklaşık %12'sinden, hammadde tüketiminin %30