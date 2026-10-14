Yıldırım kütüphanelerinde KPSS provası gençlere sınav tecrübesi sunuyor

Yıldırım'da deneme sınavı:

Yıldırım Belediyesi, ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye hazırlanan memur adaylarına yönelik ücretsiz bir deneme sınavı düzenliyor. Sınav, adaylara gerçek sınav koşullarına yakın bir ortam sunarak bilgilerini ve sınav tutumlarını test etme fırsatı veriyor.

sınav günü ve kapsamı:

Deneme sınavı 18 Ekim Pazar günü, saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Organizasyon, Yıldırım Belediyesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde yapılacak ve sorular ortaöğretim KPSS formatına uygun olarak hazırlanacak. Bu düzenlemeyle adaylar, sınav süresi, soru yapısı ve uygulama koşullarını deneyimleyebilecekler.

başvuru ve erişim:

Sınava katılmak isteyenler, başvurularını belediyenin kütüphane portalı üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuru kaydı için adayların kutuphane.yildirim.bel.tr adresinin başvurular bölümünden kayıt oluşturmaları gerekiyor. Belediyenin sunduğu bu erişim, gençlerin hazırlık süreçlerine destek olmayı amaçlıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deneme sınavının adaylara önemli bir deneyim kazandıracağını vurguladı. Yılmaz, gençlerin hayallerine ulaşmalarına ve emeklerinin karşılığını almalarına destek vermenin belediye için öncelik olduğunu belirtti ve tüm memur adaylarına başarı dileğinde bulundu.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ORTAÖĞRETİM KPSS’YE HAZIRLANAN ADAYLARA SINAV ÖNCESİNDE KENDİLERİNİ TEST ETME FIRSATI SUNUYOR.