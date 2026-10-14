Dolar 49,3877 +0,04%
Euro 55,3112 +0,09%
Bist 12.188,45 -0,51%
Altın Gram 6.616,26 -0,25%
EUR/USD 1,1196 -0,07%
Brent Petrol 106,31 +0,59%
--°

Yıldırım kütüphanelerinde KPSS provası gençlere sınav tecrübesi sunuyor

Yıldırım Belediyesi, 18 Ekim Pazar saat 10.00'da tüm kütüphanelerinde ortaöğretim KPSS formatında ücretsiz deneme sınavı düzenliyor; başvurular çevrim içi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 11:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yıldırım kütüphanelerinde KPSS provası gençlere sınav tecrübesi sunuyor

Yıldırım'da deneme sınavı:

Yıldırım Belediyesi, ortaöğretim düzeyinde KPSS'ye hazırlanan memur adaylarına yönelik ücretsiz bir deneme sınavı düzenliyor. Sınav, adaylara gerçek sınav koşullarına yakın bir ortam sunarak bilgilerini ve sınav tutumlarını test etme fırsatı veriyor.

sınav günü ve kapsamı:

Deneme sınavı 18 Ekim Pazar günü, saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Organizasyon, Yıldırım Belediyesi bünyesindeki tüm kütüphanelerde yapılacak ve sorular ortaöğretim KPSS formatına uygun olarak hazırlanacak. Bu düzenlemeyle adaylar, sınav süresi, soru yapısı ve uygulama koşullarını deneyimleyebilecekler.

başvuru ve erişim:

Sınava katılmak isteyenler, başvurularını belediyenin kütüphane portalı üzerinden tamamlayabilecekler. Başvuru kaydı için adayların kutuphane.yildirim.bel.tr adresinin başvurular bölümünden kayıt oluşturmaları gerekiyor. Belediyenin sunduğu bu erişim, gençlerin hazırlık süreçlerine destek olmayı amaçlıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, deneme sınavının adaylara önemli bir deneyim kazandıracağını vurguladı. Yılmaz, gençlerin hayallerine ulaşmalarına ve emeklerinin karşılığını almalarına destek vermenin belediye için öncelik olduğunu belirtti ve tüm memur adaylarına başarı dileğinde bulundu.

YILDIRIM BELEDİYESİ, ORTAÖĞRETİM KPSS’YE HAZIRLANAN ADAYLARA SINAV ÖNCESİNDE KENDİLERİNİ TEST ETME...

YILDIRIM BELEDİYESİ, ORTAÖĞRETİM KPSS’YE HAZIRLANAN ADAYLARA SINAV ÖNCESİNDE KENDİLERİNİ TEST ETME FIRSATI SUNUYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sezaryen oranlarını düşük tutan uygulamalar için hastane personeline teşekkür
images

Diliskelesi'nde görünüm ve güvenlik için hatlar yer altına alınıyor
images

Liselilerden gerçekçi deprem tatbikatı: bina 2 dakika 40 saniyede boşaltıldı
images

Bursalı hekimler QR Global Wellness Experience Healthspan 2026'da sağlıklı yaşam...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi'de göle dönen alt geçitte itfaiye aracı mahsur kaldı, kurtarma anları drondan kaydedildi

zirvede bakan kacır: bilimle üretimi artırma ve gençlere yatırım vurgusu

Erbil temaslarıyla sınırda bekleyen tırların 2-3 günde sevki için uzlaşma

Erdek'te Hükümet Caddesi her yağmurda aynı manzarayı veriyor

TREND HABERLER

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı