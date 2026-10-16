Yılmaz'dan çevik kuvvet personeline teşekkür ve çalışma değerlendirmesi

Tolga Yılmaz çevik kuvvet ekipleriyle bir araya geldi

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeliyle düzenlenen programda bir araya gelerek yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

çalışmaların değerlendirilmesi:

Toplantıda ekiplerin saha uygulamaları, operasyonel hazırlık ve görev planlamaları ele alındı. Yılmaz, yürütülen hizmetlerin etkinliği üzerine değerlendirmelerde bulunarak personelin gayret ve disiplinini takdir etti.

personel motivasyonu ve birlik vurgusu:

İl Emniyet Müdürü, personele görevlerinde başarılarının devamını dileyerek birlik ve beraberlik içinde gösterdikleri çabanın önemine dikkat çekti. Yapılan görüşmenin sahadaki koordinasyonu güçlendirmeyi ve moral desteğini artırmayı amaçladığı belirtildi.

Program, ekiplerin gözlemleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kısa bir değerlendirme oturumu ile tamamlandı.

ESKİŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRÜ TOLGA YILMAZ, ÇEVİK KUVVET EKİPLERİYLE BİR ARAYA GELEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.