Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi

Kentte sabah saatlerinde başlayan sis, yer yer etkisini artırarak görüş mesafesini düşürdü. Yoğun sis nedeniyle günlük hayat ve ulaşımda aksamalar görüldü; yetkililer ve vatandaşlar koşullara göre tedbir aldı.

Karayolu trafiğinde alınan önlemler:

Sürücüler, görüşün azalması üzerine araçlarının farlarını yakıp takip mesafesini korudu. Trafikte yavaş ilerleme ve dikkatli sürüş ön plana çıktı; yetkililer sürücüleri hız sınırlarına uymaya ve gereksiz yolculuklardan kaçınmaya çağırdı.

Hava ulaşımında yaşanan aksaklıklar:

Sis, hava ulaşımını da etkiledi; görüş mesafesinin düşmesi sonucu bazı seferlerde gecikme ve iptaller yaşandı. Bazı uçak seferleri iptal edildi. Yolcuların güncel sefer bilgilerini havayolu şirketlerinden ve havalimanından takip etmeleri tavsiye edildi.

DİYARBAKIR'DA SİS GÖRÜŞ MESAFESİNİ DÜŞÜRÜRKEN UÇAK SEFERLERİNDE DE AKSAMALARA NEDEN OLDU.