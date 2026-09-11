Yol kenarında sessiz misafirler: Tunceli-Hozat yolunda yaklaşık 40 dağ keçisi görüntülendi

Tunceli-Hozat karayolunda dağ keçisi sürüsü

Tunceli-Hozat karayolunda, Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alan bir dağ keçisi sürüsü kayıt altına alındı. Sürü, yaklaşık 40 dağ keçisinden oluşuyordu ve gözlemleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin detayları:

Kayıtlarda dağ keçilerinin doğal yaşam alanlarında ve yol kenarlarında yiyecek arama davranışı dikkat çekiyor. Hayvanların sakin tavrı ve birbirleriyle uyumlu hareketleri, görüntülere hakim olan unsurlar arasında yer aldı. Görüntüler, bölgedeki hareketliliği ve türün yol kenarındaki alanları da kullandığını gözler önüne serdi.

Koruma statüsü ve değerlendirme:

IUCN listesinde yer alması, türün korunmasının önemini vurguluyor. Bu tür gözlemler, bölgedeki dağ keçisi varlığının izlenmesi açısından değer taşıyor; özellikle yol kenarlarında görülen sürüler hem koruma hem de trafik güvenliği açısından dikkat gerektiriyor. Kayda alınan görüntüler, yerel ekosistemdeki canlı çeşitliliğine dair somut bir belge niteliği taşıyor.

TUNCELİ-HOZAT KARAYOLUNDA DAĞ KEÇİSİ SÜRÜSÜ GÖRÜNTÜLENDİ.