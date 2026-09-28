Yolda aniden çıkan eşek Batman'da araçta maddi hasara neden oldu

kaza nasıl oldu:
Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Balpınar beldesi girişinde seyir halindeki hafif ticari araç, yola aniden çıkan eşeğe çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle eşek olay yerinde telef oldu, kaza sırasında başka can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.
hasar ve soruşturma:
Araçta darbe kaynaklı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, YOLA ANİDEN ÇIKAN EŞEĞE ÇARPTI. HAYVAN TELEF OLURKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
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