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Yolda aniden çıkan eşek Batman'da araçta maddi hasara neden oldu

Batman Balpınar beldesi girişinde seyir halindeki hafif ticari araç, yola çıkan eşeğe çarptı; eşek telef oldu, araçta maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yolda aniden çıkan eşek Batman'da araçta maddi hasara neden oldu

kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgilere göre, Batman'ın Balpınar beldesi girişinde seyir halindeki hafif ticari araç, yola aniden çıkan eşeğe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle eşek olay yerinde telef oldu, kaza sırasında başka can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

hasar ve soruşturma:

Araçta darbe kaynaklı maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BATMAN&#039;DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, YOLA ANİDEN ÇIKAN EŞEĞE ÇARPTI. HAYVAN TELEF OLURKEN, ARAÇTA MADDİ...

BATMAN'DA HAFİF TİCARİ ARAÇ, YOLA ANİDEN ÇIKAN EŞEĞE ÇARPTI. HAYVAN TELEF OLURKEN, ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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