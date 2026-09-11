Yolda düşen bayrakları gören moto kuryenin dikkat çeken refleksi

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde görev yapan moto kurye Gülten Yeşil, trafikte seyrettiği sırada yola düşmüş 2 Türk bayrağını fark etti. Durumu görünce motosikletini güvenli şekilde yolun sağına çekti ve aracından inerek yere düşmüş bayrakları aldı.

Olayın gelişimi:

Yeşil'in refleksi kısa sürdü; motosikletini sağa çekip durduktan sonra yanına gidip bayrakları özenle yerden kaldırdığı görüldü. Bayrakları titizlikle alan kurye, çevre güvenliğini de gözeterek hareket etti. O anlar, kurye kaskına bağlı kamerayla kaydedildi.

Çevrenin tepkisi ve önemi:

Olayı gören vatandaşlar, duyarlı davranış nedeniyle Gülten Yeşil'i takdir etti. Yaşananlar kask kamerasına yansıdığı için olaya dair görsel bir kayıt da oluştu; bu kayıt, sıradan bir günlük görev sırasında gösterilen dikkatin somut bir örneği oldu.

Basit ama etkili bir müdahale olarak öne çıkan davranış, trafikte karşılaşılan benzer durumlarda bireylerin sorumluluk almasının önemini hatırlattı. Yeşil'in hareketi çevrede bulunanların beğenisini topladı ve kısa süreliğine de olsa dikkat çekti.

ESKİŞEHİR'DE MOTOSİKLETİYLE SEYİR HALİNDEYKEN YERDEKİ 2 TÜRK BAYRAĞINI FARK EDEN MOTO KURYE GÜLTEN YEŞİL, ARACINI SAĞA ÇEKEREK BAYRAKLARI YERDEN KALDIRDI.