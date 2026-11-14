Yollar yenileniyor: Milas ve Bodrum'da yatırımlar hız kazandı

Yerinde inceleme ve mahalle buluşmaları:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Milas ve Bodrum ilçelerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi. Meşelik ve Mumcular mahallelerinde muhtarlarla bir araya gelen Yılmaz, yürütülen işlerin takibini yapıp yeni dönem yatırım takvimi hakkında bilgi verdi.

Tamamlanan ve yürüyen projeler:

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Milas Dörttepe Mahallesinin 4,9 kilometrelik yolunun 55 milyon 600 bin TL yatırımla tamamlandığı bildirildi. Meşelik Mahallesi'nde ise altyapısı MUSKİ tarafından tamamen yenilenen yolda asfalt serimine başlandı.

Kısa vadeli planlanan çalışmalar:

Mumcular-Yeniköy yolunda pazartesi günü asfalt çalışmalarına başlanacağı aktarıldı. Gelen talepler doğrultusunda güzergâhın 650 metre uzatılarak nizamiye bölümünün projeye dahil edildiği belirtildi. Ayrıca Milas-Menteş yolunda hazırlıkların tamamlandığı, protokol ve UKOME başvurularının yapıldığı ve Meşelik ile Mumcular çalışmaları sonrasında ekiplerin bu güzergâhta çalışmalara başlayacağı söylendi.

Bodrum'da program ve koordinasyon:

Mumcular-Bayır yolu Alparslan Caddesindeki çalışmalarda Bodrum Belediyesi ile eşgüdümlü hareket edileceği; yağmur suyu projesi ile üstyapı yatırımlarının eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği kaydedildi. Bodrum yeni dönem yol programında ise Bağla-Gürece arasında 9 kilometrelik yol çalışmasına başlanacağı bildirildi.

Gündoğan-Kızılburun arasındaki 1,9 kilometrelik güzergâhta altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yapımına geçileceği, Gümüşlük Atatürk Caddesi'nde 800 metrelik bölümde sıcak asfalt, kaldırım ve peyzaj düzenlemelerinin yapılacağı ifade edildi. Kızılağaç-Yalıçiftlik güzergâhında ise 8,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra yağmur suyu hattı ve kaldırım düzenlemelerinin gerçekleştirileceği aktarıldı.

Genel Sekreter Yılmaz, çalışmaların ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik olduğunu vurgulayıp, planlanan program doğrultusunda ekiplerin sahada yoğun şekilde çalışacağını belirtti.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ TAYFUN YILMAZ, MİLAS VE BODRUM İLÇELERİNDE DEVAM EDEN YOL ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK YENİ DÖNEM YATIRIM PROGRAMI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.