Yollarda TOGG ile konfor testi; Düzce altyapıya öncelik veriyor

TOGG ile saha ziyareti: sürüşten çalışmaya

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Türkiye’nin yerli otomobili TOGG ile belediye ekiplerinin yeni asfaltladığı yolları yerinde inceledi. Milletvekili Keşir direksiyona geçerken, Başkan Özlü arka koltukta yol konforunu değerlendirdi ve ekiplerin çalışma disiplinine teşekkür etti.

asfalt çalışmaları ve maliyet değerlendirmesi:

Başkan Özlü, Düzce genelinde sürdürülen asfaltlama çalışmalarına ilişkin, bugüne kadar 62 bin ton asfalt döküldüğünü ve işlerin devam ettiğini bildirdi. Çalışmaların hava ve iklim koşullarına bağlı olduğunu vurgulayan Özlü, asfalt kalınlığının yolun trafik yoğunluğuna göre belirlendiğini belirterek kaynakların verimli kullanımına dikkat çekti. Ayrıca kentte aynı anda üç farklı noktada yürütülen çalışmaların, trafik yoğunluğu az olan gece saatlerinde de sürdüğünü aktardı.

Özlü, maliyetlerin petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle yükseldiğini ifade etti ve yatırımların belediyenin kendi kaynaklarıyla yürütüldüğünü kaydetti.

altyapı önceliği ve su şebekesi yatırımı:

Milletvekili Ayşe Keşir, Başkan Özlü’nün "Önce altyapı, sonra asfalt" yaklaşımını destekleyerek, üstyapı çalışmalarının altyapı tamamlanmadan yapılmasının kamu kaynakları açısından doğru olmadığını söyledi. Keşir, Düzce’de en önemli altyapı ihtiyaçlarından birinin içme suyu şebekesinin yenilenmesi olduğunu vurguladı ve belediyenin bu alandaki yatırımının önemine dikkat çekti.

Konuşmasında "Popülist olmak kolay, ama belediyecilik o değil" ifadesini kullanan Keşir, estetik düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını, kalıcı hizmet için altyapının öncelikli olması gerektiğini belirtti. Başkan Özlü de Düzce tarihinin en büyük içme suyu altyapı yatırımını gerçekleştirdiklerini söyleyerek aynı anlayışı paylaştı.

toplu taşımada elektrikli dönüşüm planı:

Özlü, toplu taşıma filosunun tamamının elektrikliye dönüştürülmesine yönelik planları da açıkladı. Belediyenin Ulaştırma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı’na sunduğu proje kapsamında, bu yıl Resmî Gazete’de yayımlanan kararla 14 milyar lira kredi kullanma hakkı verildiğini belirtti. Proje çerçevesinde 250 adet elektrikli araç alımı planlanıyor; araçların şarj istasyonları kurulacak ve güneş panelleriyle elektrik üretimi hedefleniyor.

Özlü, bu dönüşümle günlük 100 bin taşıma kapasitesine ulaşmayı ve toplu taşımada maliyetlerin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan mazot giderlerinden tasarruf sağlayarak bilet fiyatlarında düşüş imkânı yaratmayı öngördüklerini söyledi.

Yapılan TOGG test sürüşüne ilişkin Keşir, 30 yılı aşkın süredir araç kullandığını belirterek TOGG’un sürüş konforu, sessizliği ve performansından memnun olduğunu ifade etti ve Türkiye’nin yerli otomobiline katkısı olanlara teşekkür etti. Başkan Özlü ise belediye hizmetleriyle ilgili eleştirilere değinerek, kentteki altyapı ve üstyapı sorunlarını bildiklerini, ekonomik daralma koşullarına rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi: "Hiç kimse bizim belediye hizmetleri üzerinden kendisine ekmek çıkarmaya kalkmasın. Bizden ekmek çıkmaz onlara."

Keşir, yerel hizmetlerde hem eleştirinin gerekliliğine hem de yapılan çalışmanın görülmesi gerektiğine vurgu yaparak "Yiğidi öldürelim ama hakkını da verelim" dedi. Başkan Özlü, Düzce’nin sosyal yaşam memnuniyeti açısından geldiği noktayı hatırlatarak ilin Türkiye’nin en mutlu yedinci ili olduğuna dikkat çekti.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ İLE AK PARTİ DÜZCE MİLLETVEKİLİ AYŞE KEŞİR, TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLİ OTOMOBİLİ TOGG İLE BELEDİYE TARAFINDAN ASFALTLANAN YOLLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU. ÖZLÜ "62 BİN TON ASFALT DÖKTÜK, DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.