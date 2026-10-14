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Yonca kavşağı gökyüzünden kelebeğe dönüştü

Bitlis'te Yonca Kavşağı, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan peyzajla döşenen renkli taş desenler sayesinde dronla kelebeğe benzer görünüm sundu.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 08:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Yonca kavşağı gökyüzünden kelebeğe dönüştü

Şehir merkezinde dikkat çeken dönüşüm:

Bitlis merkezinde yer alan ve halk arasında Yonca Kavşağı olarak bilinen kavşakta yapılan yeni peyzaj çalışması, kentin siluetine renkli bir dokunuş getirdi. Kavşağa yerleştirilen farklı tonlardaki taşlar ve oluşturulan desenler, alandan bakıldığında sıradan bir düzenlemeden çok daha fazlasını sunuyor.

Çalışmanın ayrıntıları ve görsel etkisi:

Çalışmayı yürüten Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, kavşakta geometrik ve organik formların birleştiği bir tasarım uyguladı. Özellikle yukarıdan görüldüğünde kelebeği andıran kompozisyon, renk uyumu ve desenlerin yerleşimi sayesinde estetik bir görüntü ortaya koydu.

Dron ile havadan kaydedilen görüntüler, kavşağın havadan nasıl algılandığını açıkça gösteriyor; fotoğraf karesine benzer düzen, yol kavşağını sadece trafik noktası olmaktan çıkararak kente görsel bir unsur daha ekledi.

Yapılan peyzaj çalışması kısa sürede vatandaşların dikkatini çekerken, kavşağın yeni görünümü kent merkezinde hoş bir manzara oluşturdu. Ekiplerin uyguladığı bu tür düzenlemeler, kentsel alanlarda estetik ve fonksiyonelliğin bir arada sağlanabileceğini gösteriyor.

BİTLİS MERKEZDE BULUNAN VE YONCA KAVŞAĞI OLARAK BİLİNEN KAVŞAKTA KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ...

BİTLİS MERKEZDE BULUNAN VE YONCA KAVŞAĞI OLARAK BİLİNEN KAVŞAKTA KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILAN PEYZAJ ÇALIŞMASI, ORTAYA RENKLİ VE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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