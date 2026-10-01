Yozgat'ta huzurevi sakinleriyle aktif yaşlanma vurgusu yapılan yürüyüş

Yozgat'ta 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü yürüyüşü

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde düzenlenen farkındalık yürüyüşü, Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri, öğrenciler, kurum çalışanları ve emniyet mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca toplumda yaşlılık algısını değiştirmek ve aktif yaşlanma konusuna dikkat çekildi.

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Yürüyüşe, Alparslan Türkeş Huzurevi'nde kalan ve mobilize edilen yaklaşık 25 huzurevi sakini ile öğrenciler ve emniyet personeli katıldı. Organizasyonun temel hedefi; yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek ve onların toplum içindeki varlıklarını görünür kılmaktı.

duygusal anlar ve destek:

Yürüyüş sırasında renkli ve duygusal kareler oluştu. Katılan öğrencilerden birinin, yaşı ilerlemiş bir büyüğünün koluna girerek yol boyunca sohbet etmesi ve bu yaklaşımın takdir toplaması etkinliğin öne çıkan anlarından biri oldu. Yürümekte zorlanan bir huzurevi sakininin yardımına ise emniyet ekipleri yetişti; güçlük çeken kişi, polis ekipleri tarafından yürüyüşün bitiş noktasına ekip otomobiliyle güvenle ulaştırıldı.

Programın ardından açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Alper Alp, süreçlerin artık sadece barınma ihtiyacını karşılamanın ötesine geçtiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle hayatın her alanında iz bırakan, bizlere değer katan, yolumuzu aydınlatan ve bizlere rehberlik eden ulu çınarlarımızla beraber yürüyüş yapmak bizler için onur ve gurur kaynağı olmuştur. Süreçlerimiz artık toplumda yaşlılık algısını değiştirmek üzerine kuruldu. Bizler de bu manada sağlıklı ve aktif yaşlanmayı desteklemek istiyoruz. Bunun için de Yozgat ilimizde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla güzel çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Aktif yaşlanma nedir? Bireyin sadece korunduğu, barınma ihtiyacının sağlandığı değil, aynı zamanda yaş almış büyüklerimizin toplumun her alanında, her yerinde var olmalarını sağlayan, sosyal hayata katılımlarını önemsediğimiz bir yaşam tarzı haline gelmektir. Bu manada bugün yaptığımız yürüyüşe Alparslan Türkeş Huzurevi’nden 25’e yakın yaşlımız katıldı. Bunlar bizim mobilize olan yaşlılarımızdı. Yozgat ilimizde 3 tane aktif huzurevimizde ortalama 200 tane yaş almış büyüğümüze hizmet vermekteyiz."

Programa katılan Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Akif Karaarslan ise sağlıklı yaş almanın önemine dikkat çekerek, "Özellikle sağlıklı yaşlanmanın ve yaş almanın giderek daha önem kazandığı dünyamızda bu tür aktivitelerle toplumumuzda bu bilinci oluşturmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlik, katılımcıların ve huzurevi sakinlerinin birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

YOZGAT’TA 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.-