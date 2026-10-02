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Yozgat'ta yaban hayatına sessiz müdahale: 7 kaçak ses cihazı ele geçirildi

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılıkta kullanıldığı belirlenen 7 ses cihazına el koydu, denetimler sürecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yozgat'ta yaban hayatına sessiz müdahale: 7 kaçak ses cihazı ele geçirildi

Yozgat'ta yasadışı avcılığa yönelik operasyon

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen 7 adet ses cihazına el koydu.

denetimlerde tespit ve uygulama:

Gerçekleştirilen saha kontrollerinde ele geçirilen cihazların, kaçak avcılık faaliyetlerini kolaylaştırıcı amaçla kullanıldığı değerlendirildi. Ekipler buldukları malzemeyi kayıt altına alarak muhafaza altına aldı ve soruşturma sürecini başlattı.

yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirlik:

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması amacıyla koruma ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Kurum, benzer olayların önlenmesi için denetimlerin yoğunlaştırılacağını bildirdi.

Yetkililer, kaçak avcılıkla mücadelede yerel denetimlerin yanı sıra farkındalık çalışmalarının da önemine işaret ederek, vatandaşlardan şüpheli durumları bildirmelerini istedi. Ele geçirilen cihazların delil olarak işlemlere ivme kazandırması bekleniyor.

YOZGAT’TA KAÇAK AVCILIĞA GEÇİT YOK: 7 SES CİHAZINA EL KONULDU

YOZGAT’TA KAÇAK AVCILIĞA GEÇİT YOK: 7 SES CİHAZINA EL KONULDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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