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Yukarı Tekke kayalıkları güçlendirildi, ikinci aşama planlanıyor

Sivas'ta Yukarı Tekke’de Abdulvahabi Gazi Türbesi ve cami çevresinde AFAD koordinasyonunda yürütülen kaya ıslahı ve zemin güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:20

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EDİTÖR: Aslı Han

Yukarı Tekke kayalıkları güçlendirildi, ikinci aşama planlanıyor

yukarı tekke kayalıklarında ıslah çalışmaları tamamlandı:

Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Abdulvahabi Gazi Türbesi ile cami çevresinde başlatılan kaya ıslahı ve zemin güçlendirme çalışmaları sona erdi. Sivas Valiliği öncülüğünde, AFAD koordinasyonunda yürütülen Yukarı Tekke Kayalıkları Rehabilitasyon ve Islah Projesi kapsamında yapılan çalışmaları Vali Yılmaz Şimşek yerinde inceledi.

güvenlik ve sağlamlaştırma çalışmaları:

Projenin ilk aşamasında öncelik, caminin üstündeki kayalıkların sağlamlaştırılması ve olası kaya düşmelerine karşı alınacak tedbirlerin hayata geçirilmesi oldu. Yapılan zemin güçlendirme ve kaya ıslahı müdahaleleriyle, bölgede kaya düşmesinden kaynaklanabilecek riskler önemli ölçüde azaltıldı. Bölgedeki iyileştirme çalışmaları aynı zamanda ziyaretçilerin daha güvenli ve huzurlu bir şekilde alana erişimini sağlamayı hedefliyor.

Vali Şimşek, Yukarı Tekke’nin şehir için manevi değeri olduğunu vurgulayarak yapılan çalışmanın hem güvenlik hem de estetik açıdan mekâna yakışır bir görünüm kazandıracağını belirtti. Ayrıca kayalıkların ışıklandırılması gibi tamamlayıcı düzenlemelerin de önümüzdeki dönemde gerçekleştirileceğini açıkladı.

projede ikinci aşama ve hedefler:

Kaya ıslahı ile zemin güçlendirme safhasının tamamlanmasının ardından proje ikinci aşamaya geçecek. Bu aşama, cami ve çevresinin düzenlenmesini kapsıyor ve şu anda proje çizim çalışmaları sürüyor. Proje, alanın tarihî ve manevi dokusunu koruyacak, çevreyle uyumlu ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanıyor.

Vali Şimşek, çalışmaların Sivas Ulu Camii restorasyonu ile eş zamanlı yürütülerek şehrin tarihî ve manevi mirasına katkı sunulacağını ifade etti. Bu süreçte desteğini sunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD başkanlığı, TBMM AK Parti Grup Başkanımız Abdullah Güler, milletvekilleri, İl Özel İdare ve projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Projenin tamamlanmasının ardından Yukarı Tekke’nin hem güvenlik hem de estetik açıdan güçlenmiş bir ziyaret alanı olması hedefleniyor.

SİVAS’TA YUKARI TEKKE MEZARLIĞINDA BULUNAN ABDULVAHABİ GAZİ TÜRBESİ VE CAMİ ÇEVRESİNDE BAŞLATILAN...

SİVAS’TA YUKARI TEKKE MEZARLIĞINDA BULUNAN ABDULVAHABİ GAZİ TÜRBESİ VE CAMİ ÇEVRESİNDE BAŞLATILAN KAYA ISLAHI VE ZEMİN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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