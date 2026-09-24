Yüksek konfor hedefiyle Değirmendere'ye sıcak asfalt

kapsamlı asfalt yenileme çalışması

Kuşadası Belediyesi ekipleri, Değirmendere Mahallesi 840 Sokakta başlattıkları sıcak asfalt çalışmasıyla ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yürüttüğü uygulamada, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

çalışmanın amacı ve uygulama detayları:

Yapılan çalışmaların öncelikli hedefi ulaşım güvenliği ve yol konforunun artırılması. Serim işlemi sırasında ekipler, yol yüzeyinin dayanıklılığını ve sürüş konforunu iyileştirecek düzenlemeler yapıyor. Çalışma alanında yapılan yenileme, yerel trafik akışının daha güvenli ve kullanışlı hale gelmesini amaçlıyor.

şehir genelinde planlı bakım ve onarım:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Değirmendere'deki çalışmanın ardından kent genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda da planlı yol bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerine devam edecek. Belediye, önceliklendirmeyi ihtiyaca göre belirleyerek benzer yenileme projelerini sürdüreceğini duyurdu.

Vatandaşların konforunu ve güvenliğini ön planda tutan uygulama, bölgedeki yol standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacak şekilde planlanıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ EKİPLERİ, DEĞİRMENDERE MAHALLESİ 840 SOKAK’TA YAKLAŞIK 2 BİN METREKARELİK ALANDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATTI.