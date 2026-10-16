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Yüksek rakımlarda kış sinyali: Çankırı'da mevsimin ilk karı etkili oldu

Çankırı'nın Çerkeş ve Ilgaz ilçelerindeki yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk karı etkili oldu; kırsalda beyaz örtü gözlendi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:48

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksek rakımlarda kış sinyali: Çankırı'da mevsimin ilk karı etkili oldu

İlçelerdeki durum:

Çankırı'nın yüksek rakımlı kesimlerinde mevsimin ilk karı etkisini göstermeye başladı. Çerkeş ve Ilgaz ilçelerindeki yüksek bölgelerde, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hava koşulları ve görünüm:

Yağışın başladığı alanlarda beyaz örtü oluşmaya başladı; etkiler şimdilik yüksek rakımlarla sınırlı kalıyor. Bölgedeki yerleşimlerin yakın çevresinde karın etkileri gözlemleniyor.

ÇANKIRI’DA MEVSİMİN İLK KARI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.

ÇANKIRI’DA MEVSİMİN İLK KARI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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