Yüksek rakımlarda kış sinyali: Çankırı'da mevsimin ilk karı etkili oldu

İlçelerdeki durum:
Çankırı'nın yüksek rakımlı kesimlerinde mevsimin ilk karı etkisini göstermeye başladı. Çerkeş ve Ilgaz ilçelerindeki yüksek bölgelerde, hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı.
Hava koşulları ve görünüm:
Yağışın başladığı alanlarda beyaz örtü oluşmaya başladı; etkiler şimdilik yüksek rakımlarla sınırlı kalıyor. Bölgedeki yerleşimlerin yakın çevresinde karın etkileri gözlemleniyor.
ÇANKIRI’DA MEVSİMİN İLK KARI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI.
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