Yükseklerde mavi bir saklı: Sarıkamış'ın sarıçamlarındaki yapay gölet

Sarıkamış'ın yükseklerinde saklı gölet:

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 2 bin 634 rakımda sarıçam ormanlarının içinde yer alan yapay gölet, bölgenin doğal dokusuna beklenmedik bir mavi vurgusu katıyor. Sarıkamış Kayak Merkezi için kar yağışının yetersiz kaldığı dönemlerde pistlerde suni kar üretiminde kullanılmak üzere oluşturulan bu su birikintisi, özellikle sonbaharda çevresindeki sarıçamların kontrastıyla dikkat çekiyor.

Kış sezonunda işlevi:

Kayak merkezinin ihtiyaç duyduğu su kaynağı olarak planlanan gölet, kış aylarında pistlerin karla kaplanmasına katkı sağlıyor. Kar üretimi için tasarlanmış olan tesis, merkezdeki operasyonların sürekliliği açısından önemli bir altyapı unsuru oluşturuyor ve kış turizminin işleyişine doğrudan destek veriyor.

Yazın yaban hayatı için kaynak:

Göl, sadece kış sezonuyla sınırlı kalmıyor; yaz aylarında bölgedeki yaban hayvanları için hayati bir su kaynağı haline geliyor. Sarıkamış'ın geniş ormanlık alanlarında yaşayan çeşitli canlılar, yüksek rakımdaki bu su birikintisinden yararlanarak ekosistemin sürekliliğine katkıda bulunuyor.

Drone görüntüleriyle öne çıkan manzaralar:

Havadan çekilen görüntüler, göletin sarıçam ağaçlarıyla çevrili masmavi yüzeyini kartpostallık bir kompozisyona dönüştürüyor. Ormanın içinde adeta gizlenmiş bir gölü andıran alan, yüksek rakım, yemyeşil doku ve sarıçamların bir araya gelmesiyle Sarıkamış'a özgü etkileyici bir panoroma sunuyor ve ziyaretçilere farklı mevsimlerde yeni görsel deneyimler vadediyor.

KARS’TA 2 BİN 634 RAKIMDA SAKLI GÜZELLİK: SARIÇAMLARIN ARASINDA GÖRENLERİ BÜYÜLÜYOR(MUHAMMET SEFA ÇETİNKAYA/KARS-İHA)