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Yüksekova'da devletin şefkat eli: 1930 aileye 3 milyon 917 bin lira yardım

Yüksekova SYDV Mütevelli Heyeti, Kaymakam Volkan Hülür başkanlığında toplanarak sosyal destek çalışmaları kapsamında 1930 aileye 3 milyon 917 bin 56 lira yardım kararı aldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yüksekova'da devletin şefkat eli: 1930 aileye 3 milyon 917 bin lira yardım

Yüksekova SYDV mütevelli heyeti toplandı

Hakkari’nin Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti, Kaymakam Volkan Hülür başkanlığında Yüksekova Kaymakamlığında bir araya geldi. Toplantıda, ilçede yürütülen sosyal yardımlaşma faaliyetleri ve ihtiyaç sahibi vatandaşların talepleri ele alındı.

toplantıda görüşülenler:

Katılımcılar, gelen başvuruları tek tek değerlendirerek hangi desteklerin önceliklendirilmesi gerektiğini tartıştı. Yapılan detaylı incelemelerin ardından, ilçedeki 1930 aile için toplam 3 milyon 917 bin 56 lira tutarında yardım yapılması kararlaştırıldı.

sürdürülebilir destek ve rolü:

Yetkililer, Yüksekova SYDV’nin vatandaşlara devletin şefkat elini ulaştırmada kritik bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı. Mevcut desteklerin sürdürülmesinin yanı sıra yeni başvuruların da değerlendirilmeye devam edeceği kaydedildi ve sosyal destek çalışmalarının aralıksız şekilde yürütüleceği bildirildi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI (SYDV) MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI, KAYMAKAM VOLKAN HÜLÜR BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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