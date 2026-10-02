Dolar 49,1401 +0,13%
Euro 55,3703 +0,28%
Bist 12.274,75 +0,21%
Altın Gram 6.655,60 +0,25%
EUR/USD 1,1264 +0,17%
Brent Petrol 100,87 -1,41%
--°

Yüksekova'da kaymakam ve müdürler sahada birlik mesajı verdi

Kaymakam Volkan Hülür ile kurum müdürleri, Yüksekova Gençlik ve Spor salonunda düzenlenen voleybol karşılaşmasında birlik ve spor kültürünü öne çıkardı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:22

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yüksekova'da kaymakam ve müdürler sahada birlik mesajı verdi

maç ve amaç:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, görev yaptığı günden bu yana halkla yakın ilişki kuran Kaymakam Volkan Hülür ve kurum müdürleri, Yeni Mahalle'deki Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen voleybol maçında bir araya geldi. Etkinlik, yoğun mesai temposunun ardından moral ve motivasyon sağlamak, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

katılımcılar ve etkinlik atmosferi:

Karşılaşmaya Kaymakam Hülür ile birlikte çeşitli kurum müdürleri katıldı; maç boyunca samimi ve renkli görüntüler oluştu. Yerel yöneticiler, halkla iç içe yürütülen hizmet anlayışının maç gibi sosyal faaliyetlerle de desteklendiğini belirtti. Katılımcılar, sporun ekip ruhunu pekiştirdiğini ve ilçede sağlıklı sosyal yaşamın gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

yerel yönetim anlayışı ve sporun rolü:

Kaymakam Hülür yaptığı açıklamada, gündüzleri ilçe halkının sorun ve taleplerini dinleyip hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, akşam saatlerinde ise sosyal ve sportif etkinliklerle hem mesai arkadaşlarının moralini yükselttiklerini söyledi. Hülür, "Gündüzleri vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenip çözüm üretirken, akşamları da bu tür sosyal ve sportif aktivitelerle hem mesai arkadaşlarımızla moral depoluyor hem de ilçemizde spor kültürünün gelişimine katkı sunuyoruz. Yüksekova’da her alanda olduğu gibi sporun da birleştirici gücünü ve enerjisini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Etkinlik, yerel yönetimin sadece idari görevlerle sınırlı kalmayıp toplumsal yaşamın her alanında görünür olma çabasının bir örneği olarak değerlendirildi. Organizasyonun katılımcılar üzerindeki olumlu etkisi, benzer sosyal ve sportif faaliyetlerin ilerleyen dönemde de sürdürüleceğinin sinyalini verdi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GÖREV YAPTIĞI GÜNDEN BU YANA HALKLA İÇ İÇE BİR YÖNETİM SERGİLEYEN...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GÖREV YAPTIĞI GÜNDEN BU YANA HALKLA İÇ İÇE BİR YÖNETİM SERGİLEYEN KAYMAKAM VOLKAN HÜLÜR, MESAİ SAATLERİNİN DIŞINDAKİ SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLERİYLE DE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Köy yolunda başına ambalaj sıkışan kirpiyi dalıyla kurtaran vatandaş
images

Almanya kararı dijital reklam sorumluluğunda çığır açtı
images

Afyonkarahisar'ın sesi: Erkmenli hafız Ege ikincisi oldu
images

Kaymakam Türker’den sıcak ev ziyaretleri: yaşlılarla hasbihal

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HKÜ'den yeşil atılım: UI GreenMetric'te altı yılda 234 basamaklık yükseliş

Asırlık çınarlara vefa: Kula kaymakamı Talha Altuntaş'tan ziyaret

Köy yolunda başına ambalaj sıkışan kirpiyi dalıyla kurtaran vatandaş

Konya'da yabancı uyruklu kadınların çalıştırıldığı adreslere operasyon: bir tutuklama

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı