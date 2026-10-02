Yüksekova'da kaymakam ve müdürler sahada birlik mesajı verdi

maç ve amaç:

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, görev yaptığı günden bu yana halkla yakın ilişki kuran Kaymakam Volkan Hülür ve kurum müdürleri, Yeni Mahalle'deki Gençlik ve Spor Müdürlüğü spor salonunda düzenlenen voleybol maçında bir araya geldi. Etkinlik, yoğun mesai temposunun ardından moral ve motivasyon sağlamak, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

katılımcılar ve etkinlik atmosferi:

Karşılaşmaya Kaymakam Hülür ile birlikte çeşitli kurum müdürleri katıldı; maç boyunca samimi ve renkli görüntüler oluştu. Yerel yöneticiler, halkla iç içe yürütülen hizmet anlayışının maç gibi sosyal faaliyetlerle de desteklendiğini belirtti. Katılımcılar, sporun ekip ruhunu pekiştirdiğini ve ilçede sağlıklı sosyal yaşamın gelişimine katkı sağladığını vurguladı.

yerel yönetim anlayışı ve sporun rolü:

Kaymakam Hülür yaptığı açıklamada, gündüzleri ilçe halkının sorun ve taleplerini dinleyip hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, akşam saatlerinde ise sosyal ve sportif etkinliklerle hem mesai arkadaşlarının moralini yükselttiklerini söyledi. Hülür, "Gündüzleri vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenip çözüm üretirken, akşamları da bu tür sosyal ve sportif aktivitelerle hem mesai arkadaşlarımızla moral depoluyor hem de ilçemizde spor kültürünün gelişimine katkı sunuyoruz. Yüksekova’da her alanda olduğu gibi sporun da birleştirici gücünü ve enerjisini hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Etkinlik, yerel yönetimin sadece idari görevlerle sınırlı kalmayıp toplumsal yaşamın her alanında görünür olma çabasının bir örneği olarak değerlendirildi. Organizasyonun katılımcılar üzerindeki olumlu etkisi, benzer sosyal ve sportif faaliyetlerin ilerleyen dönemde de sürdürüleceğinin sinyalini verdi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE GÖREV YAPTIĞI GÜNDEN BU YANA HALKLA İÇ İÇE BİR YÖNETİM SERGİLEYEN KAYMAKAM VOLKAN HÜLÜR, MESAİ SAATLERİNİN DIŞINDAKİ SOSYAL VE SPORTİF FAALİYETLERİYLE DE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR.