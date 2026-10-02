Dolar 49,1076 +0,06%
Euro 55,1971 -0,03%
Bist 12.262,28 +0,11%
Altın Gram 6.645,52 +0,16%
EUR/USD 1,1227 -0,16%
Brent Petrol 99,89 -2,37%
--°

Yüksekova'da sağlık hizmeti güçleniyor: devlet hastanesine 4 uzman hekim atandı

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne atanan dört uzman hekimle hekim kadrosu 61'e yükseldi; vatandaşlar ilgili branşlar için MHRS'ten randevu alabilecek.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 14:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Yüksekova'da sağlık hizmeti güçleniyor: devlet hastanesine 4 uzman hekim atandı

Yüksekova'da sağlık kadrosu güçlendi:

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne atanan dört yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla hastanenin uzman hekim sayısı 61'e yükseldi. Kadro takviyesi, ilçede sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı yürütülmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Yeni atanan uzmanlar:

Hastanede hasta kabulüne başlayan hekimler şu isimlerden oluşuyor: Uzm. Dr. Diyar Canan (Kadın Hastalıkları ve Doğum), Uzm. Dr. Sinem Tulan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), Uzm. Dr. Cansu Ertuğrul (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) ve Uzm. Dr. Nizamettin Çakır (Göz Hastalıkları). Her bir uzman, ilgili branşlarda hasta kabulüne başladı.

Randevu ve hizmet düzenlemesi:

Hastane yönetimi, yeni atanan hekimlere görevlerinde başarı dileklerini iletti. Vatandaşların ilgili branşlardaki muayeneler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilecekleri bildirildi. Yetkililer, kadro takviyelerinin devam edeceğini belirterek hizmet kapasitesinin artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİNE ATANAN 4 YENİ UZMAN HEKİMİN GÖREV BAŞLAMASIYLA HASTANENİN...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİNE ATANAN 4 YENİ UZMAN HEKİMİN GÖREV BAŞLAMASIYLA HASTANENİN UZMAN HEKİM KADROSU 61'E YÜKSELDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te 41 yıllık çiftlere bin kişilik umre fırsatı
images

E-5'te iş çıkışı asfalt çalışması İstanbulları zora soktu
images

Edremit'te 306 yıllık itfaiye geleneği modern yüzüyle kutlandı
images

Valilik ziyaretinde Mustafa Çiftçi Yalova protokolüyle bir araya geldi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

E-5'te iş çıkışı asfalt çalışması İstanbulları zora soktu

OMÜ rektörü Fatma Aydın genç projelerle Teknofest'te buluştu

Uraloğlu: terörsüz Türkiye süreci yatırımlara ve turizme ivme kazandıracak

Samiha Ayverdi'nin penceresinden Bursa'nın kadim dokusu

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı