Yüksekova'da sağlık hizmeti güçleniyor: devlet hastanesine 4 uzman hekim atandı

Yüksekova'da sağlık kadrosu güçlendi:

Hakkari'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'ne atanan dört yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla hastanenin uzman hekim sayısı 61'e yükseldi. Kadro takviyesi, ilçede sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kapsamlı yürütülmesi hedefiyle gerçekleştirildi.

Yeni atanan uzmanlar:

Hastanede hasta kabulüne başlayan hekimler şu isimlerden oluşuyor: Uzm. Dr. Diyar Canan (Kadın Hastalıkları ve Doğum), Uzm. Dr. Sinem Tulan (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), Uzm. Dr. Cansu Ertuğrul (Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon) ve Uzm. Dr. Nizamettin Çakır (Göz Hastalıkları). Her bir uzman, ilgili branşlarda hasta kabulüne başladı.

Randevu ve hizmet düzenlemesi:

Hastane yönetimi, yeni atanan hekimlere görevlerinde başarı dileklerini iletti. Vatandaşların ilgili branşlardaki muayeneler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alabilecekleri bildirildi. Yetkililer, kadro takviyelerinin devam edeceğini belirterek hizmet kapasitesinin artırılmasının amaçlandığını vurguladı.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİNE ATANAN 4 YENİ UZMAN HEKİMİN GÖREV BAŞLAMASIYLA HASTANENİN UZMAN HEKİM KADROSU 61'E YÜKSELDİ.