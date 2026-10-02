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Yüksekova'nın zirvelerine ilk kar: Cilo Dağları beyaza büründü

Yüksekova'da etkili soğuklar, ilçenin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karını getirdi; Cilo Dağları beyaza büründü, hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksekova'nın zirvelerine ilk kar: Cilo Dağları beyaza büründü

ilk karın etkileri:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından başlayan yağış, özellikle ilçe merkezine uzak yüksek bölgelerde etkisini gösterdi.

cilo dağları beyaza büründü:

Kar yağışıyla birlikte Cilo Dağı başta olmak üzere çevredeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Zirvelerdeki kar örtüsü, bölgeye görsel açıdan dikkat çekici manzaralar sundu.

hava sıcaklığında düşüş:

Yağış sonrası ölçülen hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş kaydedildi. Karın yerel yaşam ve ulaşım üzerindeki etkilerine ilişkin yetkililerden henüz ek açıklama gelmedi.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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