Yüksekova'nın zirvelerine ilk kar: Cilo Dağları beyaza büründü

ilk karın etkileri:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Son günlerde etkili olan soğuk havanın ardından başlayan yağış, özellikle ilçe merkezine uzak yüksek bölgelerde etkisini gösterdi.
cilo dağları beyaza büründü:
Kar yağışıyla birlikte Cilo Dağı başta olmak üzere çevredeki yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Zirvelerdeki kar örtüsü, bölgeye görsel açıdan dikkat çekici manzaralar sundu.
hava sıcaklığında düşüş:
Yağış sonrası ölçülen hava sıcaklıklarında hissedilir düşüş kaydedildi. Karın yerel yaşam ve ulaşım üzerindeki etkilerine ilişkin yetkililerden henüz ek açıklama gelmedi.
HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDEKİ YÜKSEK KESİMLERE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI.
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