Yüksekte müdahale hazır: AFAD'ın ileri seviye ipli kurtarma eğitimi Antalya'da

Antalya'da ipli kurtarma eğitimi

Antalya'da düzenlenen ileri seviye ipli kurtarma eğitimine 18 ilden 85 personel katıldı. AFAD tarafından gerçekleştirilen uygulamalı eğitimle ekiplerin zorlu arazi ve endüstriyel alanlardaki kurtarma operasyonlarına hazırlık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Eğitimin kapsamı ve amaçları:

Eğitim sürecinde personelin endüstriyel tesislerde, yamaçlarda, kanyonlarda ve vadilerde meydana gelen mahsur kalma olaylarına hızlı ve etkin şekilde müdahale edebilmesi amaçlandı. Program; risk azaltma, hazırlık faaliyetleri ve sahada uygulanabilir tekniklerin pekiştirilmesine odaklandı.

Hazırlık süreci ve uluslararası standartlar:

Bütünleşik afet yönetimi sistemi kapsamında AFAD, personelinin bilgi ve becerilerini güncel tutmak için düzenli eğitimler yürütüyor. AFAD Başkanının talimatıyla 2025 yılında Ankara'daki Afet Uygulamalı Eğitim Merkezi’nde ipli kurtarma alanında temel ve geliştirme eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Antalya'daki ileri seviye eğitimi de tamamlayarak uzmanlaşacak.

Eğitimlerde gelişen teknoloji ve kurtarma sistemlerindeki yenilikler aktarılarak ekiplerin operasyonel kabiliyetlerinin sürekli güncel tutulması sağlandı. Eğitimlerin tamamlanmasıyla AFAD personelinin arama ve kurtarma kabiliyeti güçlendirilecek; vatandaşlara ve Türkiye'yi turistik amaçlarla ziyaret eden misafirlere yönelik müdahale süreçlerinin daha hızlı ve etkin yürütülmesi amaçlanıyor.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) TARAFINDAN, PERSONELİN MÜDAHALE KABİLİYETİNİ ARTIRMAK AMACIYLA ANTALYA'DA İPLİ KURTARMA EĞİTİMİ DÜZENLENDİ. 18 İLDEN 85 PERSONELİN KATILDIĞI EĞİTİMLE, EKİPLERİN ZORLU ARAZİ VE ENDÜSTRİYEL ALANLARDAKİ KURTARMA OPERASYONLARINA HAZIRLIK DÜZEYİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.