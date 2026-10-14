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Yunusemre'de üç yılda 5 tona yakın atık ilaç güvenle imha edildi

Yunusemre Belediyesi, 2024'ten bu yana eczanelere yerleştirilen atık ilaç kutularıyla toplam 5 bin 80 kilogram ilaç toplayıp lisanslı firmalara göndererek imha etti.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yunusemre'de üç yılda 5 tona yakın atık ilaç güvenle imha edildi

Yunusemre'de atık ilaç toplama programı üç yılda önemli sonuç verdi

Yunusemre Belediyesi, çevre ve insan sağlığını korumaya yönelik uyguladığı atık ilaç toplama programıyla 2024'ten bu yana toplam 5 bin 80 kilogram atık ilacın güvenli şekilde bertaraf edilmesini sağladı. Çalışma, 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ile 2024 yılında imzalanan protokol çerçevesinde hayata geçirildi.

Toplama ve bertaraf süreci nasıl işliyor

İlçe genelinde belirlenen eczanelere yerleştirilen atık ilaç kutularına bırakılan son kullanma tarihi geçmiş, kullanılamayan veya çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale gelen ilaçlar, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri tarafından periyodik olarak kontrol edilerek alınıyor. Toplanan atık ilaçlar geçici depolama işleminin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş lisanslı firmalara gönderilerek bertaraf ediliyor.

Yıllara göre dağılım ve belediyenin çağrısı

Belediyenin paylaştığı verilere göre 2024 yılında 1 bin 22 kilogram, 2025 yılında 2 bin 495 kilogram, 2026 yılının ilk aylarından itibaren ise 1 bin 564 kilogram atık ilaç toplandı. Böylece son üç yıldaki toplam miktar 5 bin 80 kilograma ulaştı.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, çevrenin korunmasının toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Balaban, "Çevremizi korumak, bugünümüz kadar yarınımızı da düşünmek anlamına geliyor. Kullanılmayan ilaçların gelişigüzel şekilde çöpe veya doğaya bırakılmaması konusunda vatandaşlarımızın duyarlı davranmasını önemsiyoruz. Küçük gibi görünen her doğru adım, temiz ve sağlıklı bir gelecek için büyük bir katkıdır" dedi.

Belediye yetkilileri, benzer uygulamaların yaygınlaştırılması ve vatandaşların atık ilaçları eczane kutularına bırakma konusunda bilgilendirilmesinin programın etkinliğini artıracağını belirtiyor.

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA...

YUNUSEMRE BELEDİYESİ, ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA 2024 YILINDAN BU YANA 5 BİN 80 KİLOGRAM ATIK İLACIN GÜVENLİ ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİNİ SAĞLADI. 2026 YILININ İLK AYLARINDAN İTİBAREN BUGÜNE KADAR İSE BİN 564 KİLOGRAM ATIK İLAÇ TOPLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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