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Yüreklere vatan sevgisi: Yüksekovalı gaziler öğrencilerle buluştu

Yüksekova'da Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği, ortaokul öğrencilerini ağırlayıp gazilerle buluşarak vatan sevgisi ve kahramanlık bilincini pekiştirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:03

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 09:12

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Yüreklere vatan sevgisi: Yüksekovalı gaziler öğrencilerle buluştu

dernekten gençlere vatan ve kahramanlık dersi:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği, ortaokul öğrencilerini ağırlayarak vatan ve kahramanlık bilincini güçlendirmeyi amaçlayan bir program düzenledi. Etkinlikte dernek Başkanı Sami Keskin ile gaziler ev sahipliği yaptı ve öğrencilere şehitlerin fedakârlıkları aktarıldı.

şehit köşesi ve görseller eşliğinde anlatım:

Öğrenciler dernek binasındaki şehit köşesini gezdi; şehitlerin fotoğrafları gösterilip hayatlarından kesitler ve kahramanlık hikâyeleri paylaşıldı. Program sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşandı, gaziler öğrencilerin merak ettiklerini yanıtlayıp milli birlik ve beraberlik mesajları verdi.

başkanın mesajı ve etkinlik planları:

Dernek Başkanı Sami Keskin, çocuklarda vatan sevgisini pekiştirmek için bu tür buluşmaların önemine vurgu yaparak, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize tarihimizi, şehitlerimizi ve gazilerimizi anlatmaktan onur duyuyoruz" dedi. Keskin ayrıca etkinlikleri geleneksel hale getireceklerini belirterek, "Her hafta öğrencilerimizi, gençlerimizi ve halkımızı kahraman gazilerimizle birlikte burada ağırlayacak, güzel bir sohbet ortamı gerçekleştireceğiz. Kapımız herkese her daim açık." ifadelerini kullandı.

Keskin, dernek olarak çocukların, milletin, devletin, eğitim ve eğitimcilerin yanında olduklarını vurguladı ve "Bu vatan bize şehitlerimizin emanetidir. Bu emanete hep birlikte sahip çıkacak ve bunu herkese her şekilde anlatacağız" sözlerini paylaştı.

Öğrenciler de şehitlerin hatıralarını yakından görmekten duydukları memnuniyeti dile getirip dernek yönetimi ve gazilere teşekkür etti. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

HAKKARİ&#039;NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ, ORTAOKUL...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ, ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLAYARAK VATAN VE KAHRAMANLIK BİLİNCİ AŞILADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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