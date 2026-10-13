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Yurtbaşı'nda selin izleri ekiplerin mesaisiyle siliniyor

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesinde dün etkili sağanak sonrası oluşan selin ardından Başkan Nihat Doğan ve ekipler yolları temizleyip müdahaleyi sürdürüyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:01

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Aslı Han

Yurtbaşı'nda selin izleri ekiplerin mesaisiyle siliniyor

yurtbaşı'nda müdahale ve temizlik çalışmaları

Elazığ’da dün etkisini artıran sağanak yağış, Yurtbaşı beldesinde sel ve su taşkınlarına neden oldu. Olayın ardından belediye ekipleri, araçları ve tüm personel sahaya çıkarak bölgedeki hasarın giderilmesi için yoğun mesai başlattı. Çalışmaların önceliği, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın normale dönmesidir.

saha çalışmaları ve temizlik:

Ekipler selden etkilenen alanlarda aralıksız çalışıyor. Karayolu üzerinde biriken atıklar temizlenerek güzergâhlar yeniden sürücülerin hizmetine açıldı. Çalışmalar sırasında ekiplerin koordineli biçimde hareket ettiği ve sahada görevli araçların aktif olduğu belirtildi.

başkanın incelemesi ve koordinasyon:

Başkan Nihat Doğan dün gece dahil olmak üzere bugün de yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediye yönetimi, oluşan olumsuzluğun etkilerini azaltmak için tüm birimleri seferber etti ve müdahale çalışmaları planlı şekilde sürdürülüyor.

Yetkililer, bölgedeki çalışmalara devam edildiğini ve ihtiyaç duyulan durumlarda ilave müdahalelerin gerçekleştirileceğini kaydetti.

YURTBAŞI&#039;NDA YAŞANAN SEL VE SU TAŞKINLARINDAN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI HIZ...

YURTBAŞI'NDA YAŞANAN SEL VE SU TAŞKINLARINDAN ARDINDAN BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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