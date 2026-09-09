Yurtlarda yeni eğitim yılı öncesi ortak güvenlik seferberliği

bilecik'te yurt güvenliği gündemi

Bilecik'te, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci yurtlarında güvenliğin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Toplantı, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirildi.

Toplantıya Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer ile birlikte 80 ilin valisi, 81 ilin emniyet müdürü ve il jandarma komutanları, gençlik ve spor il müdürleri ile sanayi ve teknoloji il müdürleri katıldı. Katılımcılar, yurtlarda huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik alınacak tedbirleri ve kurumlar arası iş birliğini ele aldı.

toplantının odak noktaları:

Görüşmelerde, yurt güvenliğine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yürütülecek çalışmaların takip mekanizmalarının oluşturulması gibi başlıklar değerlendirildi. VKS aracılığıyla eş zamanlı iletişim kurulması, karar alma süreçlerinin hızlandırılması ve bilgi paylaşımının etkinleştirilmesi öne çıkan unsurlar oldu.

izlenecek yol ve beklentiler:

Toplantı, ilgili kurumların görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi ile uygulamaya dönük hazırlık süreçlerinin başlatılması açısından bir çerçeve sundu. Değerlendirmeler doğrultusunda, öğrenci yurtlarında huzur ve güven ortamını güçlendirmeye yönelik koordineli adımların izleneceği ifade edildi.

ÖĞRENCİ YURTLARINDA GÜVENLİK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI