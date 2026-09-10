yutulabilir mide balonu: ameliyat istemeyenler için konforlu bir obezite seçeneği

Medical Point Gaziantep Hastanesi uzmanı uygulamanın avantajlarını anlattı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başar Aksoy, yutulabilir mide balonunun cerrahi müdahale ve anestezi gerektirmemesi nedeniyle uygun hastalar için cazip bir seçenek olduğunu belirtti. Aksoy, yöntemin özellikle ameliyat olmak istemeyen veya cerrahi risklerinden çekinen kişilerde tedavi sürecine destek verdiğini vurguladı.

cerrahi işlem gerektirmemesi ne anlama geliyor:

Aksoy, yutulabilir mide balonunun uygulama açısından hasta konforunu öne çıkardığını söyledi. İşlem, kapsül şeklindeki balonun hastanın yutmasıyla başlıyor; sonrasında gerekli kontroller yapılarak uygunluk değerlendirmesi gerçekleştiriliyor. Bu yaklaşım, ameliyat ya da genel anestezi endişesi taşıyan hastalar için önemli bir rahatlık sağlıyor.

Uygulama planı hastanın genel durumuna göre kişiselleştiriliyor ve işlem sonrası takip süreçleri belirleniyor. Hastaların büyük çoğunluğu cerrahi müdahale gerektirmeyen uygulamaları daha kolay kabul ediyor ve günlük yaşama dönüş süreci bu nedenle daha hızlı organize edilebiliyor.

çalışma prensibi ve tedavi sürecinde dikkat edilmesi gerekenler:

Yutulabilir mide balonunun temel işlevi, midenin içinde hacim oluşturarak erken tokluk hissine katkıda bulunmaktır. Aksoy bunu; balonun mide içerisinde yer kaplayarak porsiyon kontrolüne ve daha kısa sürede doygunluk hissine destek vermesi şeklinde açıkladı. Bu mekanizma, kilo kaybını kolaylaştırıcı bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Bununla birlikte Aksoy, balonun tek başına çözüm olarak görülmemesi gerektiğini özellikle vurguladı. Hastanın beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi, kalori kontrolü ve yaşam tarzı düzenlemelerine uyum göstermesi tedavinin başarısı açısından belirleyici oluyor. Düzenli hekim kontrolleri ve multidisipliner takip süreçleri tedavi planının ayrılmaz parçaları olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak Aksoy, yutulabilir mide balonunun uygun hastalarda cerrahi alternatif sunan, konfor ve kabul edilebilirlik açısından avantajlı bir seçenek olduğunu, ancak beklentilerin gerçekçi tutulması ve yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ GENEL CERRAHİ, OBEZİTE VE METABOLİK CERRAHİ UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESİ BAŞAR AKSOY