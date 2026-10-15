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Yuvaklı mahallesinde 1991 rakımlı sel: köylüler kazma ve kürekle müdahale etti

Erzurum Tekman'da 1991 rakımlı Yuvaklı Mahallesi'nde aşırı yağış sonrası oluşan selde köylüler kazma, kürek ve kalaslarla suyun yönünü değiştirmeye çalıştı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Yuvaklı mahallesinde 1991 rakımlı sel: köylüler kazma ve kürekle müdahale etti

Yuvaklı Mahallesi'nde seferberlik:

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Palandöken eteklerindeki Yuvaklı Mahallesi (rakım 1991) öğleden sonra aniden bastıran sağanakla sel sularının hedefi oldu. Dağdan gelen taşkın, köy yollarını ve sokakları göle çevirdi; mahalle sakinleri can güvenliği ve mal varlığını korumak için hızla sokağa çıktı.

Köylü müdahalesi ve zamana karşı yarış:

Kısa sürede ilçe merkezine 64 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede iş makinelerinin ulaşması gecikti. Uzaklık ve engebeli arazi nedeniyle ekipler bölgeye geç gelirken, kadın erkek, genç yaşlı demeden köylüler kazma, kürek ve kalaslarla suyun yönünü değiştirmeye, ev ve eklentilere ulaşmasını engellemeye çalıştı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir yaşlı kadının samanlığını korumak için verdiği mücadele dikkat çekti; ancak azgın su samanları zarar gördü.

Altyapı eleştirileri ve tespit çalışmaları:

Mahalle sakinleri her şiddetli yağmurda benzer mağduriyet yaşadıklarını, sorunun kronikleştiğini belirterek yetkililerden kalıcı önlemler talep etti. Bölgede selin oluştuğu noktanın, hortum olayının etkili olduğu alana yaklaşık 26 kilometre mesafede olduğu belirtiliyor; bu durum müdahaleyi daha da zorlaştırdı. Suların çekilmesinin ardından hasar tespit çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

Vatandaşlar, alınmasını istedikleri önlemler arasında drenaj kanallarının güçlendirilmesi, kalıcı sel önleme altyapısı ve acil müdahale ekiplerinin bölgeye ulaşımını kolaylaştıracak yol iyileştirmelerinin yer aldığını vurguluyor. Yetkililerin yapacağı değerlendirme ve atılacak adımlar, mahalle halkının benzer olaylara karşı güvenliğini belirleyecek.

PALANDÖKEN DAĞI ETEKLERİNDEKİ YÜKSEK RAKIMLI MAHALLEDE AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASINDA SEL MEYDANA...

PALANDÖKEN DAĞI ETEKLERİNDEKİ YÜKSEK RAKIMLI MAHALLEDE AŞIRI YAĞIŞLAR SONRASINDA SEL MEYDANA GELDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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