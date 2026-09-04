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Yüzde 25 sınırına uyulmadığı iddiasıyla 23 vakıf üniversite denetime alındı

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, yüzde 25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uyulmadığı yönündeki ihbarlar üzerine 23 vakıf yükseköğretim kurumunda inceleme başlattı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Yüzde 25 sınırına uyulmadığı iddiasıyla 23 vakıf üniversite denetime alındı

Yükseköğretim denetleme kurulu inceleme başlattı

Yükseköğretim Denetleme Kurulu, bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenim ücretlerinde belirlenen artış sınırını aştığı yönündeki ihbar ve şikayetler üzerine toplam 23 vakıf yükseköğretim kurumunu incelemeye aldı. Başlatılan süreç, 2026-2027 akademik yılı için ilan edilen ücret artışlarının mevzuata uygunluğunu ortaya koymayı hedefliyor.

İncelemenin kapsamı:

Denetleme kapsamında, söz konusu kurumların hazırlık ve birinci sınıf dışındaki öğrenciler için belirledikleri 2026-2027 akademik yılı öğrenim ücretleri ile öğrencilere yansıtılan artış oranları detaylı şekilde değerlendirilecek. Kurul; ilan edilen ücretler, uygulama kayıtları, öğrenci başvuruları ve şikayetleri ışığında mevzuata uygunluğu inceleyecek.

Ayrıca üniversitelerin ücret artışlarına ilişkin gerekçeleri ve öğrencilere yapılan bilgilendirmeler de inceleme dosyasında yer alacak.

Hukuki dayanak ve karar:

İncelemenin hukuki temeli, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 9'uncu maddesi ile yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının hazırlık veya birinci sınıf dışındaki sınıflarına ait öğrenim ücretleri ve ücret artışlarının belirlenmesine ilişkin usul ve esaslardır. Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 8 Temmuz tarihli kararıyla, hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için 2026-2027 akademik yılında uygulanacak ücret artış oranının %25'i geçmemesi

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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