Dolar 49,3322 +0,15%
Euro 55,3160 +0,23%
Bist 12.198,88 -0,55%
Altın Gram 6.673,84 -0,20%
EUR/USD 1,1208 +0,02%
Brent Petrol 104,39 -0,32%
--°

Zeytin esintisi Ayvalık'ta seramikle hayat buldu

Ayvalık'ta bir turistik tesiste GLSD atölyesinde zeytin teması seramikle yorumlandı; katılımcılar özgün tasarımlar ve deneyim paylaştı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Zeytin esintisi Ayvalık'ta seramikle hayat buldu

Ayvalık'ta zeytin kültürü ve seramik bir araya geldi:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir turistik tesiste düzenlenen sanat etkinliğinde ilçenin simgesi olan zeytin kültürü seramik boyama sanatıyla buluştu. Etkinlik, yerel kimliğin sanatsal ifadeyle turizm ortamında nasıl zenginleştirilebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.

atölye ve katılımcı deneyimi:

Etkinlik GLSD çatısı altında, genç sanatçı Gülseda Koç yönetiminde gerçekleştirildi. Katılımcılar zeytinden ilham alarak farklı formlarda ve renk paletlerinde seramiklerini boyadı; ortaya çıkan işler hem özgün tasarımlar hem de katılımcıların kişisel deneyimlerini yansıtan eserler oldu. Atölye, katılımcılara teknik uygulama fırsatı sunmanın yanı sıra sosyal ve kültürel bir paylaşım alanı da yarattı.

sanatçının eğitim ve çalışmaları:

Gülseda Koç, küçük yaşlarda keşfettiği resim yeteneğiyle Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'ne dereceyle girdi ve eğitimine Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde devam etti. Akrilik, sulu boya ve karma tekniklerle ürettiği çalışmaların yanı sıra farklı marka ve kurumsal kuruluşlarla iş birlikleri yürüten Koç, atölye eğitmenliği yaparak sanat tutkusunu mesleğe dönüştürdü.

Etkinlikten geriye, Ege'nin köklü zeytin kültürünü sanatın renkleriyle harmanlayan rengârenk seramikler ve katılımcıların paylaştığı güzel anlar kaldı. Bu tür atölyeler, turistik tesislerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel programların bölge kimliğine kattığı değeri somutlaştırıyor.

GENÇ SANATÇI GÜLSEDA KOÇ’UN REHBERLİĞİNDE KATILIMCILAR HAYAL GÜÇLERİNİ SERAMİKLERE...

GENÇ SANATÇI GÜLSEDA KOÇ’UN REHBERLİĞİNDE KATILIMCILAR HAYAL GÜÇLERİNİ SERAMİKLERE YANSITTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadife sancakla geçmişe açılan kapı: 130 yıllık Osmanlı eseri ilgi gördü
images

Şeyhler köyünde 1776'dan beri süren birlik ve beraberlik hayrı
images

Menteşe'de kış kursları kayıtları başladı: 29 branşta ücretsiz eğitim fırsatı
images

Annelik tarihini mekânlaştıran sergi: Altındağ Anne Müzesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yarma'da dijital eğitim ve üretim merkezi açıldı

Çukurova'da dalından sofraya: Sunar Yatırım hasat etkinliğinde üretimi tanıttı

Kadife sancakla geçmişe açılan kapı: 130 yıllık Osmanlı eseri ilgi gördü

Kızılcahamam'da gündelik hayatı paylaşan misafirler: ayılar sokaklara indi

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi