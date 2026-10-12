Zeytin esintisi Ayvalık'ta seramikle hayat buldu

Ayvalık'ta zeytin kültürü ve seramik bir araya geldi:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir turistik tesiste düzenlenen sanat etkinliğinde ilçenin simgesi olan zeytin kültürü seramik boyama sanatıyla buluştu. Etkinlik, yerel kimliğin sanatsal ifadeyle turizm ortamında nasıl zenginleştirilebileceğini gösteren örneklerden biri olarak öne çıktı.

atölye ve katılımcı deneyimi:

Etkinlik GLSD çatısı altında, genç sanatçı Gülseda Koç yönetiminde gerçekleştirildi. Katılımcılar zeytinden ilham alarak farklı formlarda ve renk paletlerinde seramiklerini boyadı; ortaya çıkan işler hem özgün tasarımlar hem de katılımcıların kişisel deneyimlerini yansıtan eserler oldu. Atölye, katılımcılara teknik uygulama fırsatı sunmanın yanı sıra sosyal ve kültürel bir paylaşım alanı da yarattı.

sanatçının eğitim ve çalışmaları:

Gülseda Koç, küçük yaşlarda keşfettiği resim yeteneğiyle Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'ne dereceyle girdi ve eğitimine Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde devam etti. Akrilik, sulu boya ve karma tekniklerle ürettiği çalışmaların yanı sıra farklı marka ve kurumsal kuruluşlarla iş birlikleri yürüten Koç, atölye eğitmenliği yaparak sanat tutkusunu mesleğe dönüştürdü.

Etkinlikten geriye, Ege'nin köklü zeytin kültürünü sanatın renkleriyle harmanlayan rengârenk seramikler ve katılımcıların paylaştığı güzel anlar kaldı. Bu tür atölyeler, turistik tesislerde gerçekleştirilen sosyal ve kültürel programların bölge kimliğine kattığı değeri somutlaştırıyor.

GENÇ SANATÇI GÜLSEDA KOÇ’UN REHBERLİĞİNDE KATILIMCILAR HAYAL GÜÇLERİNİ SERAMİKLERE YANSITTI