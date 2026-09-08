Zeytin rekoltesi artıyor, üreticiler zeytinyağında taban fiyat istiyor

Zeytin ve zeytinyağı sektöründe hasat öncesi değerlendirme

Antalya Ticaret Borsası (ATB) hasat sezonu öncesinde sektör paydaşlarını bir araya getirerek zeytin ve zeytinyağı durumunu masaya yatırdı. Toplantıya ATB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Bülbül, ATB Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan, Kumluca ve Manavgat Ziraat Odası başkanları ile ATB üyeleri, oda ve borsa temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler, üreticiler ve zeytinyağı sıkım fabrikası sahipleri katıldı.

Bülbül, toplantının amacının sektörün tüm paydaşlarıyla hasat öncesi beklentileri ve sorunları değerlendirmek olduğunu belirtti. Antalya kıyı şeridinde Gazipaşa'dan Kaş'a kadar yaygın zeytin yetiştiriciliğine dikkat çeken Bülbül, zeytin ve zeytinyağında kalite ile katma değerin artırılmasının önemini vurguladı. Ayrıca, Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'in iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkileri, su yönetimi, üretim maliyetleri ve sürdürülebilir üretim gibi konuların daha güçlü şekilde ele alınması için bir fırsat sunacağını söyledi.

Rekolte ve fiyat beklentileri:

ATB 4. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Zafer Tan toplantıda, geçen yıl kuraklık nedeniyle yaşanan düşük verimin ardından bu yıl zeytinde bir toparlanma beklediklerini kaydetti. Tan, zeytin hasadının ekim ayı başında başlayacağını, bu yıl rekoltenin geçen yıla göre yaklaşık %40 artmasının beklendiğini ifade etti. Geçen yıl yaklaşık 50 bin ton olarak gerçekleşen üretimin bu yıl 70 bin tona çıkabileceği tahmin ediliyor.

Tan, dünya piyasalarında dönemsel olarak yükselen zeytinyağı fiyatlarının şu an tekrar düştüğüne işaret ederek üretim maliyetlerinin özellikle işçilikten kaynaklı yüksek seyrettiğini söyledi. Üreticilerin beklentisinin kilogram başına 350-400 lira bandında bir fiyat olduğu belirtildi. Zeytinyağı fiyatlandırmasında ürünün kalite ve asitlik değerlerinin dikkate alınmasının önemine vurgu yapıldı ve sürdürülebilir bir piyasa yapısının gerekliliği dile getirildi.

Üretici talepleri, stok ve kalite vurgusu:

Fidan ve zeytinyağı üreticisi Mustafa Yetener, Türkiye'nin dünya üretimindeki güçlü konumunu hatırlatarak mevcut üretimin katma değere dönüştürülmesi ve ihracatın artırılmasının önemini vurguladı. Yetener, zeytinyağında ambalajlama, markalaşma ve ihracat desteğinin artırılmasını, yeni zeytinliklerin kurulmasının yanı sıra mevcut üretimin etkin değerlendirilmesinin de gerekliliğini söyledi. Üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi için zeytinyağında taban fiyat uygulaması başlatılmasını talep etti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, bölgede zeytin üretiminin arttığını, nar bahçelerinin sökülmesiyle üreticilerin zeytine yöneldiğini belirtti. Kökçe, yüksek üretim maliyetleri ve özellikle işçilik yükünün üreticiyi zorladığını söyledi. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ise üreticilerin elinde önemli miktarda zeytinyağı stokunun bulunduğunu, bunların pazarlanması ve değerinde satılmasının gerektiğini vurguladı.

Toplantıda ilki düzenlenen Antalya Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nın üreticileri daha kaliteli üretime teşvik ettiği, ödül alan üreticilerin motivasyonunu artırdığı ve tüketicinin kaliteli zeytinyağı konusunda bilinçlenmesine katkı sağladığı kaydedildi. Sektör temsilcileri, ambalajlama ve markalaşmanın güçlendirilmesiyle Antalya zeytinyağının ulusal ve uluslararası pazarlarda daha iyi tanıtılabileceğini ifade etti.

Ayrıca zeytinyağı üretim tesislerinde ortaya çıkan atık su ve prina yönetiminin çevresel etkileri toplantıda ele alındı. Sektör paydaşları, üretimden pazarlamaya kadar tüm aşamalarda çevresel sürdürülebilirlik ve üreticinin gelir güvencesini sağlayacak piyasa mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliği bildirdi.

ANTALYA TİCARET BORSASI (ATB), HASAT SEZONU ÖNCESİNDE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ. TOPLANTIDA, ZEYTİN REKOLTESİNDE GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 40 ARTIŞ BEKLENİLDİĞİ BELİRTİLİRKEN, ZEYTİNDE TABAN FİYAT BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ DİLE GETİRİLDİ.