Zeytin sineği tehdidi didim üreticilerini hazırlıklı olmaya çağırıyor

Didim'de hasat öncesi uyarı

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Aydın'ın Didim ilçesinde sofralık siyah zeytin hasadının başlamasıyla üreticilere zeytin sineği zararlısına karşı tedbir çağrısında bulundu. Kurumun bilgilendirmesinde, hasat öncesi ve hasat sırasında yapılacak düzenli kontrollerin ürün kaybı ve kalite düşüşünü önlemede belirleyici olduğu vurgulandı.

Hasat sürecinde yapılması gerekenler:

Bilgilendirmede, yaklaşık 1-2 ay sürecek hasat döneminde zeytinlerde düzenli vuruk kontrolleri yapılmasının önemi öne çıkarıldı. Özellikle yağışların ardından zararlı popülasyonunun yeniden değerlendirilmesi gerektiği; gerek görüldüğünde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile zamanında müdahale edilmesi gerektiği belirtildi.

Üreticilere, bahçelerini periyodik olarak kontrol etmeleri, vuruklu veya zarar görmüş meyvelerin tespiti halinde hızlı aksiyon almaları ve mücadele ihtiyaçlarını gözden geçirmeleri tavsiye edildi.

İlaçlama ve hasat zamanlaması:

Açıklamada ayrıca ilaçlama yapılması durumunda son ilaçlama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye mutlaka uyulması gerektiği vurgulandı. Bu sürece uyulmaması ürün kalitesini ve tüketici güvenliğini olumsuz etkileyebilir.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin zararlı takibini aksatmamalarını, yağış sonrası kontrolleri ihmal etmemelerini ve olası müdahalelerde ruhsatlı ürünlerle izin verilen uygulama usullerine riayet etmelerini istedi.

DİDİM İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, SOFRALIK SİYAH ZEYTİN HASADI ÖNCESİ VE SIRASINDA ÜRETİCİLERİ ZEYTİN SİNEĞİ ZARARLISINA KARŞI UYARDI.