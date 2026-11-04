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Zeytin yaprağı çayıyla kışa karşı bağışıklık desteği

Prof. Dr. Fatih Satıl, hasat sonrası zeytin yapraklarından hazırlanan çayın kış aylarında bağışıklık desteği için değerlendirilebileceğini belirtti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Zeytin yaprağı çayıyla kışa karşı bağışıklık desteği

zeytin yaprağı çayı bağışıklık desteği:

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, zeytin hasadı sonrası toplanan yapraklardan hazırlanan çayın özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla değerlendirilebileceğini söyledi. Satıl, hasat sonrası dönemde zeytin yapraklarındaki oleuropein maddesinin en yüksek seviyelere ulaştığını vurguladı.

nasıl toplanmalı ve kurutulmalı:

Satıl, zeytin yaprağı toplarken yaprakların temiz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Özellikle egzoz gazlarına maruz kalan yol kenarlarındaki ağaçlardan yaprak alınmaması gerektiğini söyledi. Toplanan yaprakların doğru şekilde kurutulmasının önemine işaret eden Satıl, kurutma sonrası yaprakların güvenli ve hijyenik koşullarda saklanmasının vurgulanması gerektiğini kaydetti.

demleme ve tüketim önerileri:

Uzman, kurutulmuş yapraklardan hazırlanan çayın demlenme şeklini de açıkladı: kuru yaprakların yaklaşık 4-5 gram kadarının sıcak suyla demlenmesini tavsiye etti. Yapraklardaki etken maddelerin kısa sürede suya geçtiğini belirten Satıl, çayın günlük olarak 3-4 bardak tüketilebileceğini söyledi.

Zeytin yapraklarının geçmişte çoğunlukla yakıldığı veya hayvan yemi olarak kullanıldığını hatırlatan Satıl, artık bu ürünün hem fonksiyonel hem de ekonomik bir değere dönüştüğünü ifade etti. Uzmanlar ayrıca çay tüketiminde hijyen kurallarına dikkat edilmesini ve pestisit kalıntısı bulunmayan yaprakların tercih edilmesini öneriyor.

Satıl, şu an toplumun bağışıklık sistemini güçlendirmeye ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğuna dikkat çekerek, zeytin yaprağı çayının bu amaçla değerlendirilebileceğini sözlerine ekledi.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. FATİH SATIL, ZEYTİN HASADI SONRASI TOPLANAN...

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. FATİH SATIL, ZEYTİN HASADI SONRASI TOPLANAN YAPRAKLARDAN HAZIRLANAN ÇAYIN ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA DEĞERLENDİRİLEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ. SATIL, ZEYTİN YAPRAKLARININ DOĞRU ŞEKİLDE KURUTULUP DEMLENMESİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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