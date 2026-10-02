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Zihinsel oyunlar tek başına yetmez: hareket ve damar sağlığı Alzheimer riskinde belirleyici

Konak Belediyesi ve Medicana iş birliğiyle düzenlenen söyleşide Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, zihinsel oyunların tek başına yetmediğini; düzenli hareket ve damar sağlığının Alzheimer riskini azalttığını vurguladı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:33

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Zihinsel oyunlar tek başına yetmez: hareket ve damar sağlığı Alzheimer riskinde belirleyici

Hareketli yaşam, güçlü zihin etkinliği:

Alzheimer Farkındalık Ayı kapsamında Konak Belediyesi ile Medicana International İzmir Hastanesi iş birliğiyle Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi nde düzenlenen Hareketli Yaşam, Güçlü Zihin başlıklı söyleşide, fiziksel aktivitenin beyin sağlığındaki rolü detaylı şekilde ele alındı. Etkinlikte konuşan Medicana International İzmir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, ileri yaşta beyin ve beden sağlığını koruma yaklaşımlarına ilişkin katılımcılara pratik öneriler sundu. Söyleşi sonrası katılımcılar Fuat Göztepe Parkı nda kısa egzersizlerle uygulama yaparak etkinliği somutlaştırdı.

Damar sağlığı ve beyin fonksiyonları:

Doç. Dr. Hasan Armağan Uysal, Alzheimer risk faktörlerini üç ana başlıkta gruplandırdı: damarsal risk faktörleri, beyin sağlığındaki problemler ve sosyal iletişim ile fiziksel aktivite düzeyi. Uysal, damarsal risk faktörlerinin hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği, sigara ve obezite gibi kronik etkiler taşıdığını belirtti. Bu çerçevede damar sağlığının korunmasının beyne taşınan oksijen ve şekeri düzenleyerek hücreler arası iletişimi sağladığını vurguladı. Uysal a göre vücudun iletimini sağlayan iki ana sistem olan damarlar ve sinirler birlikte sağlığın temelini oluşturuyor; dolayısıyla damarları koruyan yaşam biçimleri doğrudan beyin fonksiyonlarını destekliyor.

Sadece zihinsel egzersiz değil, ayağa kalkmak da şart:

Toplumda bulmaca, sudoku ve akıllı telefon uygulamaları gibi zihinsel uyarıcılar ön plana çıkarken, bedensel hareketliliğin sıkça göz ardı edildiğini söyleyen Uysal, kısa süreli bile olsa otururken ayağa kalkmanın ve hareketi artırmanın nöronlar arası iletişimi güçlendirdiğini aktardı. Uysal günlük hareket hedefi olarak Dünya Sağlık Örgütü nün önerisini hatırlatarak her gün 20 dakika veya iki günde bir 40 dakika düzenli fiziksel aktivitenin beyin sağlığı için önemine dikkat çekti. Ayrıca egzersizlerin sadece zihinsel uyarım sağlamadığını; aynı zamanda damar ve kas sağlığını koruyarak günlük yaşamda bağımsızlığı sürdürmeye katkı verdiğini belirtti.

Uysal, pratik yaşam önerileri vererek, günlük rutin içinde hareketi ertelemeden kısa yürüyüşler, merdiven kullanımı ya da ev içinde yapılabilecek basit germe ve güçlendirme hareketlerinin bile fayda sağlayacağını belirtti. Bu yaklaşım, zihinsel aktivitelerle birlikte uygulandığında sinir hücreleri arasındaki bağlantıların daha sağlam tutulmasına yardımcı oluyor.

Kas gücü ve sosyal etkileşim beyni dinamik tutuyor:

Yürümenin başlangıç için önemli olduğunu, ancak yaş ilerledikçe kas kütlesi ve dayanıklılığı korumanın da şart olduğunu söyleyen Uysal, belli ağırlıklar veya dirençlere karşı yapılan bilinçli egzersizlerin yaşam kalitesini artırdığını aktardı. Ayrıca egzersizi grup halinde yapmak sosyal iletişimi güçlendirerek mutluluk ve motivasyonla ilişkili nörotransmitterlerin salgılanmasını teşvik ediyor.

Uysal örnek olarak dans etmeyi hem hareketi hem sosyal etkileşimi hem de karşıdakinin adımlarını tahmin etmeyi içeren bir etkinlik olarak tanımladı; bu tür aktivitelerin beyin için çok yönlü bir uyarım sunduğunu belirtti. Sonuç olarak, hareketin yalnızca zihin değil tüm vücut sağlığı için temel gereklilik olduğu vurgulandı.

Etkinlik, katılımcılara düzenli fiziksel aktiviteyi gündelik yaşama dahil etme, damar sağlığını koruma ve zihinsel egzersizleri destekleyici şekilde birleştirme konusunda örnekler ve pratik tavsiyeler sunarak sonlandırıldı.

ALZHEİMER FARKINDALIK AYI DOLAYISIYLA, KONAK BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE &quot;HAREKETLİ YAŞAM, GÜÇLÜ...

ALZHEİMER FARKINDALIK AYI DOLAYISIYLA, KONAK BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE "HAREKETLİ YAŞAM, GÜÇLÜ ZİHİN" BAŞLIKLI SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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