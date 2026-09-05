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Zimmetten 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs Simav'da yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, zimmet suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın istihbarat ve saha çalışmasıyla yakalandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Zimmetten 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs Simav'da yakalandı

Zimmetten hükümlü şahıs Simav’da yakalandı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, hakkında zimmet suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ilçe jandarma ekiplerinin yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları sonucu yakalandı.

operasyon ve tespit:

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda şüphelinin Yeşilova Mahallesi’nde olduğu yönünde tespit elde etti. Ekiplerin titiz izlemesi ve koordineli hareketiyle operasyon düzenlendi ve şahıs gözaltına alındı.

adli süreç ve teslim:

Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü, işlemler sonrası Uşak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Jandarma birimlerinin istihbarat odaklı saha çalışmaları, aranan şahısların yakalanmasında belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

SİMAV’DA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

SİMAV’DA 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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