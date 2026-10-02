Zirai kirlilikle mücadele için Aydın'da komisyon kritik toplantıda

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çatısı altındaki Zirai Kaynaklı Kirlilik Kontrolü Komisyonu, Eylül ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, İl Müdür Yardımcısı Cengiz Karabulak başkanlığında yapılarak, tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerinin azaltılması ve doğal kaynakların korunması ana gündem maddesi oldu.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Komisyonda, özellikle su ve toprak kaynaklarının korunması üzerinde duruldu; zirai üretim süreçlerinde olası kirlenmenin önlenmesine yönelik mevcut uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılar, tarımsal üretimin çevreyle uyumlu şekilde sürdürülmesi, uygulamaların yaygınlaştırılması ve sahada izleme mekanizmalarının etkili kılınması gerekliliğini gündeme taşıdı.

Toplantıya ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı; kurumlar arası koordinasyon, eğitim faaliyetleri ve bilinçlendirme çalışmaları gibi konular detaylandırıldı. Ayrıca tarımsal uygulamalarda atılması gereken adımların tespitine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

kararların takibi ve iş birliği:

Toplantıda ele alınan konular, katılım bilgileri ve alınan kararlar tutanak altına alındı. Hazırlanan bu tutanakların değerlendirilmek ve gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla İl Su Kuruluna sunulacağı bildirildi. Komisyon, zirai kaynaklı kirliliğin önlenmesinde kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Toplantı sonuçları, bölgedeki su ve toprak güvenliğinin sağlanması açısından yol haritası niteliğinde görülüyor; alınan kararların uygulanması ve takibi, önümüzdeki süreçte komisyonun öncelikli sorumlulukları arasında yer alacak.

AYDIN’DA TARIMSAL FAALİYETLERDEN KAYNAKLANABİLECEK KİRLİLİĞİN ÖNLENMESİ, SU VE TOPRAK KAYNAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA ZİRAİ KAYNAKLI KİRLİLİK KONTROLÜ KOMİSYONU TOPLANDI.