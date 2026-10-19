Zirve sınavında golsüz denge: Erciyes 38 FSK iki puan bıraktı

maç özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü deplasmanda Yozgat Belediyesi Bozokspor ile 0-0 berabere kalarak önemli bir galibiyeti kaçırdı. Karşılaşma Yozgat Bozok Stadyumu'nda oynandı ve hakem triosu Levent Gümüşdere, Veysal Batuhan Dursun ile Giray Kara'dan oluştu. Maçın genel görüntüsü temkinli ve dengeli bir mücadele olurken, her iki ekip de rakip kalede etkili gol pozisyonları üretmekte zorlandı.

Sonucun Erciyes açısından anlamı, zirve yarışında beklenen üç puanın alınamaması; beraberlik kulübün iddiasında iki puan lik kayıp olarak değerlendirildi. Yozgat ekibi ise evinde dirençli bir savunma sunarak puan çıkarmayı başardı.

kadrolar ve değişiklikler:

Yozgat Belediyesi Bozokspor: Gökhan Siverek, Mahmuthan Samet Acar, Eyüpcan Delibalta, Semih İntepe, Özgür Sürer, İsmail Onur Kalkan, (Serkan Özenç dk.85), Ozan Demirbağ, (Kadir Yağız Karaca dk.90+3), Mustafa Eren Gençel, (Engincan Duman dk.63), Şamil Başaran, (Halil Karataş dk.63), Alperen Mustafa Gülel, (Abdullah Kaygısız dk.46), Hasan Karslı.

Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen, Halil Duman, Mehmet Eksik, Çağrı Yağız Yasak, (Berkay Ekici dk.65), (Ali Kılıç dk.70), Mikail Koçak, (Seyit Ali Kahya dk.54), Hüseyincan Kırıkçı, (Ensa Bilir dk.54), Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk, (İlkay İşler dk.65), Güney Gençel, Artun Akçakın.

kritik anlar ve disiplin:

Maçta gol olmayınca skora etki edecek tek somut veriler disiplin cezasları oldu. Sarı kart gören oyuncular arasında Yozgat Belediyesi Bozokspor'dan Mustafa Eren Gençel, Mahmuthan Samet Acar, Gökhan Siverek, Engincan Duman; Erciyes cephesinden ise Hüseyincan Kırıkçı yer aldı. Gol notu düşülmeyen karşılaşma, her iki ekibin savunma organizasyonlarını ön plana çıkardığı bir mücadele olarak kayıtlara geçti.

Hakem yönetimi ve yapılan değişiklikler maçın akışında belirleyici olurken, her iki takımın da hücum bölgesinde son pas ve bitiricilik konusunda eksikler göstermesi karşılaşmanın golsüz tamamlanmasına yol açtı.

Gol: Yok

Sarı kartlar: Mustafa Eren Gençel, Mahmuthan Samet Acar, Gökhan Siverek, Engincan Duman (Yozgat Belediyesi Bozokspor), Hüseyincan Kırıkçı (Erciyes 38 FSK)

TFF 3. LİG 3 .GRUP EKİPLERİNDEN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ LİGİN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR İLE GOLSÜZ BERABERE KALARAK, ZİRVE YOLUNDA 2 PUAN KAYBETTİ.